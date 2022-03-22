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Снаряди, мины, осколки: правила безопасности в военное время

Снаряди, мины, осколки: правила безопасности в военное время

Из-за активных боевых действий значительная территория Украины стала опасной из-за неразорвавшихся взрывоопасных предметов и мин, которые закладывает российский оккупант при отступлении. Как сообщает Украинская Ассоциация саперов, сейчас опасны по меньшей мере 82 525 кв. км (учитывались подозреваемые и подтвержденные районы). Потенциально опасные территории были нанесены на карту. Они находятся на юге и востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.

Порядок действий если в ваш дом или дом поблизости попала бомба или ракета

На днях украинцев предупредили, что враг подменяет украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, в полях, лесах, на обочинах дорог. Поэтому важно знать основы минной безопасности и правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.

  1. Обходите снаряды, которые не разорвались. При обстреле некоторые снаряды могут не сработать сразу. Но они готовы взорваться в любой момент. Нельзя подбирать такие «трофеи».
  2. Не берите найденные предметы в руки. В частности, детские игрушки и гаджеты, разбросанные на земле – это могут быть замаскированные взрывные устройства. Объясните это ребенку.
  3. Запрещено:
  • приближаться к взрывоопасному предмету;
  • передвигать его или брать в руки;
  • разбирать, бросать, бить по нему;
  • разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
  • приносить взрывоопасный предмет на дом.

При обнаружении снарядов и подозрительных предметов сразу уведомляйте ГСЧС (101) и национальную полицию (102).

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