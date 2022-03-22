Снаряди, мины, осколки: правила безопасности в военное время

Из-за активных боевых действий значительная территория Украины стала опасной из-за неразорвавшихся взрывоопасных предметов и мин, которые закладывает российский оккупант при отступлении. Как сообщает Украинская Ассоциация саперов, сейчас опасны по меньшей мере 82 525 кв. км (учитывались подозреваемые и подтвержденные районы). Потенциально опасные территории были нанесены на карту. Они находятся на юге и востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.

Порядок действий если в ваш дом или дом поблизости попала бомба или ракета

На днях украинцев предупредили, что враг подменяет украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, в полях, лесах, на обочинах дорог. Поэтому важно знать основы минной безопасности и правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.

Обходите снаряды, которые не разорвались. При обстреле некоторые снаряды могут не сработать сразу. Но они готовы взорваться в любой момент. Нельзя подбирать такие «трофеи». Не берите найденные предметы в руки. В частности, детские игрушки и гаджеты, разбросанные на земле – это могут быть замаскированные взрывные устройства. Объясните это ребенку. Запрещено:

приближаться к взрывоопасному предмету;

передвигать его или брать в руки;

разбирать, бросать, бить по нему;

разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

приносить взрывоопасный предмет на дом.

При обнаружении снарядов и подозрительных предметов сразу уведомляйте ГСЧС (101) и национальную полицию (102).