Снаряди, мины, осколки: правила безопасности в военное время

Из-за активных боевых действий значительная территория Украины стала опасной из-за неразорвавшихся взрывоопасных предметов и мин, которые закладывает российский оккупант при отступлении. Как сообщает Украинская Ассоциация саперов, сейчас опасны по меньшей мере 82 525 кв. км (учитывались подозреваемые и подтвержденные районы). Потенциально опасные территории были нанесены на карту. Они находятся на юге и востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.
Порядок действий если в ваш дом или дом поблизости попала бомба или ракета
На днях украинцев предупредили, что враг подменяет украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, в полях, лесах, на обочинах дорог. Поэтому важно знать основы минной безопасности и правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.
При обнаружении снарядов и подозрительных предметов сразу уведомляйте ГСЧС (101) и национальную полицию (102).