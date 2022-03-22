Мемы про Чернобаевку: даже во время войны украинцы способны на юмор

Чернобаевка — это знаковое место в войне россии против Украины. Оккупанты уже в седьмой раз атакуют поселок в Херсонской области, но терпят абсолютное поражение. Вооруженные силы Украины регулярно накрывают огнем армию рф , не давая даже малейшего шанса на успех. И тем не менее, оккупанты продолжают туда возвращаться. Поселок городского типа уже называют «‎Бермудским треугольником»

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Украинская Чернобаевка точно войдет в историю воин. Поселок на Херсонщине стал темой номер один в социальных сетях. А мемы про Чернобаевку вошли в топ поиска в Google! Новый канал собрал лучшие их них, чтобы хоть немного скрасить тебе настроение в это непростое время.

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