Ровенский кукольный театр проводит представления в бомбоубежище

Практически месяц украинский народ героически борется за право на суверенность и независимость, воюя против российских захватчиков. Война приносит много горя. Но есть в ней место и для добра, которое сильнее зла. Сегодня, в Международный день кукольника, который празднуют 21 марта, чествуя всех работников кукольных театров, Новый канал расскажет о Ровенском академическом областном театре кукол, который стал центром добра для детей переселенцев.

Театр для беженцев

– Как только начались полномасштабные боевые действия в стране, наш театр мгновенно среагировал на ситуацию. Во второй день войны было принято решение сформировать на базе Ровенского театра кукол эвакуационный пункт для переселенцев, – рассказывает директор и художественный руководитель театра Владимир Данилюк. – Мы активно начали принимать людей и снабжать всем необходимым. Также следует учесть важный момент, что 24 февраля театр планировал премьеры двух спектаклей от «Бейби театра», где режиссером является Марина Богомаз. Недаром вспоминаю Марину, потому что она фактически организовала в стенах театра пункт по плетению маскировочных сеток.

Спектакли в укрытии

– Со временем коллектив театра решил, что рашисты не могут отнимать у наших детей детство, поэтому мы возобновили показы. Когда как не в военное время нужно разговаривать с детьми на языке сказки? Благодаря театру кукол малыши находят миллионы ответов на множество вопросов! Наше творческое дело позволяет отвлекаться и учиться фильтровать информацию, которая так болезненно ранит маленьких украинцев, – продолжает Владимир. – В первый день, когда возобновили показ спектаклей, ожидали небольшое количество зрителей, поэтому ограничения не указывали. Но за 10 минут до события поняли, что у нас аншлаг! Вместо одного запланированного представления для малышей «Вкусная история», которое проходит в фойе театра на втором этаже, мы экстренно добавили еще одну сказку на главной сцене под названием «Бука», чтобы все детки получили желаемый доступ к чуду. После такого приятного и неожиданного визита зрителя решили оставлять вход на спектакли свободным, однако по предварительной записи по номеру телефона. Сейчас на один спектакль разрешается принимать 70 зрителей. В период военного положения театр сыграл такие спектакли как «Вкусная история», «Бука», «Пан Коцкий», «Еще раз о Красной Шапочке», «Сказка из волшебного сундука». Также мы возим сказки к переселенцам, пребывающим в укрытии.

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Экспериментальные площадки для нашего театра совсем не новшество. Мы постоянно работаем как на базе театра, так и на выездах. Бомбоубежище актеры воспринимают как предложенную площадку, а дети благодаря своей вере в прекрасное всегда сконцентрированы на спектакле, тем более, они взаимодействуют со сказочными героями.

Все представления – бесплатные

– В такое сложное время не думаешь, как заработать деньги, а ищешь сотни вариантов, как помочь. Мы знаем, что дети, находящиеся в эпицентре боевых действий, постоянно пребывают в состоянии тревожности. Каждый ребенок, ставший свидетелем боевых действий, считается специалистами травмированным. Поскольку в нынешних обстоятельствах не все могут обратиться за профессиональной помощью, наш театр предлагает сказочную терапию, – делится руководитель театра.

Слава Украине! Мы победим!