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Yakaboo открыл бесплатный доступ к книгам: Где и как читать

Yakaboo бесплатно: книжный магазин предоставил украинцам аудио и электронные книги

Все аудио- и электронные книги — бесплатные для украинцев в приложении книжного магазина Yakaboo

Чтобы украинцы могли успокоиться и хотя бы немного отвлечься от ужасов войны, которую развязала против нашей страны россия, книжный магазин Yakaboo сделал бесплатными все аудио- и электронные книги в своем приложении.

Бесплатными стали книги более 50 издательств и авторов: Snowdrop, Bonnier Books UK, А-ба-ба-га-ла-ма-га, АДЕФ-Україна, Біла Сова, БукРі, Бурда-Україна, Вавилонська бібліотека, Видавництво Українського Католицького Університету, Моторний Равлик, Видавництво Анетти Антоненко, Vivat, Віхола, Видавництво Старого Лева, Дискурсус, Дім Химер, Ірбіс Комікси – Irbis Comics, IPIO, Каламар, КНИГИ – ХХІ, Книголав, Видавництво «Гарік Корогодський», Meridian Czernowitz, Наірі, Ніка-Центр, Навчальна книга – Богдан, Нора-Друк, Журнал Радуга, Ранок, Фабула, Саміт-книга, Смолоскип, Талант, Кінцевий бенефіціар, Фоліо, Форс, Yakaboo Publishing, Zалізний тато, ІСП, Дилема плюс, Бренд Бук Паблишинг, Іван Богдан, Олександр Круглєня, Alina Ross, Roman Kushnir, Iryna Klekit.

Среди хитов продаж — книги на актуальные темы: «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным» Тимоти Снайдера, «Искусство войны» Сунь-дзы, «1984» Джорджа Оруэлла, «Украина в огне» Александра Довженко, «Кобзарь» Тараса Шевченко и другие.

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Как получить бесплатные книги от Yakaboo

Чтобы получить бесплатный доступ к книгам, нужно скачать приложение от Yakaboo:

Если вы уже пользуетесь приложением на iPhone, плата за подписку в приложении Yakaboo отменяется автоматически. Для пользователей Android такой возможности нет, однако стоимость подписки снизилась до 2 гривен в месяц.

Yakaboo бесплатно: книжный магазин предоставил украинцам аудио и электронные книги

Если приложение уже установлено, лучше его повторно переустановить.

Фото: IStock

 

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