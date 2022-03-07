Алекс Якутов элитный ресторан превратил в полевую кухню

Эксперт реалити Нового канала «На ножах», известный шеф-повар и ресторатор помогает военным и теробороне

Две недели назад столичный ресторан «Публицист» кормил известных звезд, политиков, дипломатов и бизнесменов. Он получал лучшие отзывы иностранных кулинарных критиков, а столик частенько нужно было бронировать за несколько дней. Но 24 февраля жизнь украинцев изменилась. Сейчас зал ресторана пустует, а вот на кухне каждый день кипит работа. Повара работают нон-стоп, чтобы накормить тех, кто защищает нас с вами от оккупантов.

#ДобріІсторії. Дизайнер Лиза Спицина: «Начистила столько картофеля, что долго не буду ее есть»

#ДобріІсторії: Доброе сердце украинских врачей

Вкусное оружие

– Лучшее, что я умею делать, – кормить людей, – говорит Алекс Якутов. – Поэтому когда началось полномасштабное вторжение, четко понимал, каким будет мой вклад в победу над врагом. Правда, планы пришлось немного изменить. Когда я вывез жену с тещей и нашими животными, не смог вернуться в столицу – по дороге начались активные боевые действия. В Умани у меня много друзей поваров и рестораторов. Мы объединились и начали готовить для защитников. А в это время моя команда «Публициста» работает в Киеве. Причем себя проявили люди, о которых я и подумать не мог. Официант, которого считал еще ребенком, сейчас с отцом развозит еду на передовую. Барбершопер, подстригавший мне бороду, ходит с девушкой в ресторан и чистит картошку. Директор «Публициста» стала посудомойщицей и следит за порядком на кухне, а администратор жарила блины, чтобы порадовать защитников на Масленицу. Причем все эти люди работают бесплатно.

Помощь от всех

В настоящее время только в одной Умани Шеф с коллегами каждый день кормят около 80 человек.

– Многие люди хотят помогать. Кто-то руками, кто-то продуктами, – рассказывает Шеф. – Бабушки из ближайших сел привозят свеклу, морковь, лук. Вчера какая-то кондитерская пожертвовала 80 тортов. Также нам бесплатно доставляют ящиками самые известные помидоры ТМ «Гордій». В мирное время они стоили 150-200 гривен за килограмм. Когда видишь, сколько поступает помощи, какие у нас крутые, бесстрашные люди, понимаешь, что победа будет за нами.

Слава Украине!