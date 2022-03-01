Какие виды жгутов бывают? Что применить в качестве в качестве компрессионной повязки, если под рукой нет специального жгута? Куда накладывать жгут и на какое время его допустимо оставлять? На все эти вопросы дали ответ волонтеры Всеукраинского союза парамедиков на своей странице в Facebook.

Какие бывают жгуты

Жгут Эсмарха. Имеет, пожалуй, один плюс – его цена, которая составляет около 20 грн.

Среди минусов. Такой жгут требует очень бережного хранения, чтобы не допустить его пересушивания, иначе при наложении очень легко рвется. Накладывать нужно только на ткань, поскольку на голое тело достаточно болезненно. Поэтому такой жгут парамедики не рекомендовали бы для наших аптечек.

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Жгут КАТ или военный жгут. Его придумали для того, чтобы можно было наложить жгут самому себе, одной рукой на другую без посторонней помощи. Как это часто нужно в условиях сражения.

Затягивать военный жгут нужно до тех пор, пока не остановится кровотечение и закрепить так, чтобы снаружи оказалась лента, на которой следует написать время наложения. По мнению парамедиков, такой жгут оптимален по соотношению цены и качества.

Жгут МАТ или механический жгут. Достаточно дорогой по стоимости, оснащенный светящимися ночью диодами. Его наложение сопровождается щелчками специального регулятора, вращая который жгут затягивают до тех пор, пока не остановится кровотечение. Сам процесс наложения тоже достаточно болезненный. У этого жгута также есть приспособление для нанесения времени наложения.

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Четыре точки и лимит времени

Жгут накладывается только при артериальных кровотечениях. При артериальном кровотечении кровь пульсирует, при венозном просто следует.

Жгут накладывается в четырех точках на теле человека: верхняя часть плеча или верхняя треть бедра (соответственно левая и правая стороны).

Максимальное время наложения жгута 30-40 минут.

Если под рукой нет жгута

Если под рукой нет жгута, то его можно сделать из подручных материалов. Это может быть все, что угодно: от ремня от автомата или винтовки до носков, рукава свитера или женских колготок.

Технику наложения такого самодельного жгута можно посмотреть здесь.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков