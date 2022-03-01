Смесь для кормления малыша: чем заменить, если негде купить

При чрезвычайных ситуациях может возникнуть дефицит продуктов. При недостатке питания дети страдают первыми. Особенно маленькие, особенно новорожденные, те, кто находится на искусственном вскармливании. Но не нужно впадать в отчаяние, если смесь, которой вы кормили малыша закончилась, а купить ее негде или есть, но другая.

Первое, не переживайте, если резко придется сменить смесь. В чрезвычайной ситуации любая смесь – лучше, чем никакой, советует нутрициолог Александра Ситнова.

Если вам нужен запас смеси на случай эвакуации, и вы можете выбирать, выбирайте готовую смесь в бутылочках. Так безопаснее для ребенка в условиях чрезвычайной ситуации.

Чем занять детей во время активных военных действий?

Не экономьте смесь: не разводите жиже, не заменяйте кормления водой. Длительный дефицит полноценного питания опаснее, чем короткий.

Если смесь недоступна никакая, ВОЗ допускает использование в течение 2-3 дней “аварийной” смеси:

1/3 стакана кипяченой воды

2/3 стакана ультрапастеризованного, пастеризованного или кипяченого молока (если доступно обогащенное – то такого)

1 ч. ложка сахара.

Дополнительно можно предлагать растворы для пероральной гидратации (но, вероятно, найти смесь проще, чем раствор).

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Детям 4 месяцев и старше, находящимся на искусственном вскармливании в условиях чрезвычайной ситуации можно начать прикорм. Это тот случай, когда жизнь важнее пищевого интереса.

Если у ребенка аллергия на белки коровьего молока, и вы не можете купить смесь, ищите ближайший роддом, детскую больницу и просите помощи.

Не давайте детям до 6 месяцев неразбавленное молоко животных, смеси из растительного молока, домашние смеси.

При чрезвычайных ситуациях может возникнуть дефицит продуктов.

Если там, куда вас эвакуировали есть мамы, которые кормят грудью, то вы можете попросить сцедить молоко для вашего малыша-искусственника или покормить его грудью. В условиях того, что происходит сейчас в стране, вам не откажут.