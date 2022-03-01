Как не допустить мародерства? Краткая инструкция от Центра противодействия дезинформации

На территории Украины уже шестые сутки идет война, которую развязала Российская Федерация по приказу Владимира Путина. Из-за опасности обстрелов и взрывов сегодня многие вынуждены покинуть свои дома и автомобили. В такие времена активизируются грабители.

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Для отслеживания жителей и владельцев автомобилей грабители используют так называемые «маячки»:

в автомобилях . Мародеры кладут под «дворники» бумагу, заклеивают клейкой лентой замки дверей, оставляют наклейки на стеклах, кладут в щель двери куски картона;

. Мародеры кладут под «дворники» бумагу, заклеивают клейкой лентой замки дверей, оставляют наклейки на стеклах, кладут в щель двери куски картона; в квартирах. Вставляют в дверь мелкие монетки, «рекламные» визитки, клеят клейкую бумагу на замки…

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Призываем вас быть бдительными не только к своим домам, но и делать доброе дело – присматривать за соседскими квартирами в случае, если ваши соседи долго отсутствуют, держите с ними связь, убирайте любые подозрительные отметки.

Держимся вместе! Слава Украине!