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Как не допустить мародерства? Краткая инструкция от Центра противодействия дезинформации

Как не допустить мародерства? Краткая инструкция от Центра противодействия дезинформации

На территории Украины уже шестые сутки идет война, которую развязала Российская Федерация по приказу Владимира Путина. Из-за опасности обстрелов и взрывов сегодня многие вынуждены покинуть свои дома и автомобили. В такие времена активизируются грабители.

Как не допустить мародерства? Краткая инструкция от Центра противодействия дезинформации

Для отслеживания жителей и владельцев автомобилей грабители используют так называемые «маячки»:

  • в автомобилях. Мародеры кладут под «дворники» бумагу, заклеивают клейкой лентой замки дверей, оставляют наклейки на стеклах, кладут в щель двери куски картона;
  • в квартирах. Вставляют в дверь мелкие монетки, «рекламные» визитки, клеят клейкую бумагу на замки…

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Призываем вас быть бдительными не только к своим домам, но и делать доброе дело – присматривать за соседскими квартирами в случае, если ваши соседи долго отсутствуют, держите с ними связь, убирайте любые подозрительные отметки.

Держимся вместе! Слава Украине!

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