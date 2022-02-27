Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что началась техническая подготовка к принятию решения об отключении России от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook.

По словам Кулебы, идет подготовка к введению такой санкции против РФ за военное вторжение в Украину.

Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве, – подчеркнул Кулеба.

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Он также поблагодарил тысячи людей, в частности, украинскую диаспору, которые оказывают давление на правительства стран мира для отключения России от SWIFT.

Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины, – добавил Кулеба.

Что такое SWIFT и какие последствия будет иметь отключение России

Поскольку все три дата-центра SWIFT находятся за пределами России (в США, Нидерландах и Швейцарии), все сообщения российских банков улетают за границу, даже если свифтовка предназначена другому российскому банку или казначейству российской компании через дорогу.

Поэтому отключение от SWIFT сродни ситуации, когда банку отключили международную телефонную линию или перерезали интернет-кабель, по которому он отдает распоряжения о переводах денег, драгоценных металлов и ценных бумаг со своих счетов в других банках. Неудобно, но не конец света. Можно письмом, конечно, или факсом — но это долго и дорого.

Это первая проблема. Перевод банковского обслуживания в каменный век, удорожание и резкое замедление финансовых потоков в эпоху глобальной торговли и международных технологических и сбытовых цепочек нанесет серьезный удар по бизнесу.

Вторая проблема — репутационная.

Страновые санкции, вынуждавшие SWIFT отключать банки, вводились до сих пор только против Ирана и Северной Кореи. Если Россия окажется в компании отъявленных отщепенцев международного сообщества, то многие западные банки и компании сами откажутся от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и государством.

По материалам fakty.com.ua и www.bbc.com