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Творожно-цитрусовое печенье от Алекса Якутова

Рецепт творожно-цитрусового печенье от Алекса Якутова

Алекс Якутов, эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов, которое Новый канал покажет этой весной, поделился рецептом вкусного десерта на скорую руку

Цитрусовое печенье — нежное и ароматное лакомство, которое вполне можно приготовить собственными руками и порадовать близких домашней выпечкой. Шеф, эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов делится рецептом творожного печенья с выразительными цитрусовыми нотками, которое вы приготовите за 30 минут, учитывая выпекание.

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Ингредиенты:

  • Творог – 150 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 180 г
  • Цедра 1 лимона или апельсина
  • Цитрусовый сок – 20 мл
  • Мука – 400 г
  • Разрыхлитель – 10 г

Приготовление: 

  1. Перебейте в блендере в однородную массу творог, масло, яйца, сахар, цедру и сок.
  2. Добавьте муку и разрыхлитель.
  3. Сформируйте шарики и немного приплюсните. По желанию, посыпьте мелко нарубленными орехами.
  4. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.є

Рецепт творожно-цитрусового печенье от Алекса Якутова

Приятного аппетита!

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Фото: Unsplash

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