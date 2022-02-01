Рецепт творожно-цитрусового печенье от Алекса Якутова

Алекс Якутов, эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов, которое Новый канал покажет этой весной, поделился рецептом вкусного десерта на скорую руку

Цитрусовое печенье — нежное и ароматное лакомство, которое вполне можно приготовить собственными руками и порадовать близких домашней выпечкой. Шеф, эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов делится рецептом творожного печенья с выразительными цитрусовыми нотками, которое вы приготовите за 30 минут, учитывая выпекание.

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Ингредиенты:

Творог – 150 г

Сливочное масло – 150 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 180 г

Цедра 1 лимона или апельсина

Цитрусовый сок – 20 мл

Мука – 400 г

Разрыхлитель – 10 г

Приготовление:

Перебейте в блендере в однородную массу творог, масло, яйца, сахар, цедру и сок. Добавьте муку и разрыхлитель. Сформируйте шарики и немного приплюсните. По желанию, посыпьте мелко нарубленными орехами. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.є

Приятного аппетита!

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Фото: Unsplash