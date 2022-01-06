Бабушка заплакала, когда услышала: Леся Никитюк спела колядку вместе с топовыми артистами

Ведущая Нового канала вместе с Александром Пономаревым, Артемом Пивоваровым, ALEKSEEV, Олей Поляковой и DZIDZIO поздравила украинцев с Рождеством

В преддверии Рождества известный украинский певец Александр Пономарев выпустил новую колядку — «Христос народився». Ее в сопровождении оркестра и детского хора исполнили популярные украинские артисты и ведущая Нового канала Леся Никитюк. Предложение поучаствовать в записи стало для девушки полной неожиданностью.

— Позвонил мне Александр Пономарев, говорит: «Ты колядовать умеешь?» Отвечаю: «Пф, это одна из моих первых работ!» Пока всех родственников обойдешь, новых пять колядок еще выучишь, — вспоминает Леся. — Пономарев сказал, что написал колядку, которую будет петь с DZIDZIO, Олей Поляковой, Артемом Пивоваровым и ALEKSEEV. И предложил мне исполнить ее вместе с ними! Моя первая реакция: «Вы ничего не перепутали?»

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На предложение записать колядку Леся согласилась не сразу — для нее очень важно было услышать одобрение от родного человека.

— Я попросила сбросить мне песню и отправила ее бабушке. У меня осталась одна бабушка, она старенькая уже. Попросила родственников включить ей эту колядку, сказала: «Если заплачет — буду петь». Так и получилось, — добавила ведущая Нового канала.

Увидеть Лесю Никитюк в роли ведущей реалити «Пара на миллион» вы сможете уже весной 2022 года на Новом канале!