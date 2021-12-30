Как звезды Нового канала будут встречать Новый год

В предновогодней суете люди делятся на два типа: те, кто уже за месяц спланировали празднование и те, кто до последнего решают, чего действительно хотят в новогоднюю ночь. Среди звезд Нового канала есть и те, и те представители. Планами на новогодние и рождественские дни поделились Сергей Притула, Леся Никитюк, Александр Педан и Алекс Якутов

И с семьей, и с друзьями

«Сценарий» ведущего шоу «Хто зверху?» и «Дети против звезд» Сергея Притулы на праздники – уже настоящая традиция, которая повторяется из года в год.

– Я достатньо консервативний у розпоряджанні часом на новорічно-різдвяний період, тож щороку сценарій практично однаковий: Новий рік – вдома, період до Різдва, десь три дні, – з друзями у Карпатах, а саме Різдво – у мами в Збаражі. Цей рік – не виняток. В новорічну ніч буду вдома з дружиною та дітьми. Ще обіцяли приїхати до нас куми з дітьми. Буде сімейна домашня атмосфера з застіллям, музикою, іграми, подарунками, – говорит многодетный папа. – На Різдво цьогоріч до мами приїздить також мій брат з сім’єю, наші двоюрідні брати з дружинами та моя хрещена мама. Там таке собі родинне гніздечко, де ми всі кучкуємось. (Сміється).

По решению монетки

В тревел-шоу «Орел и Решка» ведущая проектов «Хто зверху?» и «Пара на миллион» Леся Никитюк перестала сниматься несколько лет назад, но старая привычка и сейчас помогает ей в принятии решений. Даже если речь идет о встрече Нового года.

–Пока что планов на новогоднюю ночь у меня нет. Буду решать, бросив монетку –либо дома, либо во дворе. Кстати, я так часто принимаю решения. Я же Весы по гороскопу, и часто не могу определиться. Поэтому бросаю монетку и действую в зависимости от того, что выпадет, –рассказала Леди Ле.

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Домашний уют на максимум!

Осень ведущего реалити «Эксы» и Improv Live Show Александра Педана была супернасыщенной съемками. А новогодние и рождественские праздники он решил провести в семейном кругу.

– Учитывая, что накануне Нового года, 26 декабря, у Марика День рождения, то мы никуда не собираемся на новогодние праздники. Я даже отказался от работы, потому что очень хочется побыть с родными, – делится ведущий. – Провести время с сыном, уделить внимание дочери и жене, устроить настоящий праздник. Мы купили елку. Не успели довезти домой, как Марик начал ее украшать. Нас ждет настоящий позитивный праздник, который вообще не хочется упустить. Еще хотим сходить в гости к кумовьям. Прогуляться туда пешком, как раньше, посидеть часик-второй, и обратно домой. Сыну всего пять лет, поэтому не думаю, что будем засиживаться. Возможно, когда Марик уснет, посмотрим новогоднее кино вместе. Хочется семейного уюта!

Встречать во сне, а 1 января –в спортзал

По-настоящему оригинально Новый год встречает Шеф «Адской кухни», эксперт реалити «На ножах»Алекс Якутов. Вроде ничего особенного, но точно не как все. В этом году традиций нарушать не собирается.

– Для меня каждый день, как Новый год – званые ужины, шампанское, довольные гости. Из-за специфики ресторанного бизнеса я будто живу внутри праздника, – говорит он. – Поэтому на Новый год у меня есть необычная традиция – ложиться спать раньше 12 и встречать его во сне. Дело в том, что в остальные дни, в выходные и на другие праздники я работаю. Но именно в новогоднюю ночь мой ресторан закрыт, и я могу отдохнуть. За стол с супругой садимся около семи вечера. Можем трапезничать до девяти. Потом идем отдыхать. Можем кино посмотреть перед сном. Как вы понимаете, сутра я чувствую себя великолепно. Настолько, что иду в спортзал, который, кстати, 1 января пустует.

Пусть новогодняя ночь и рождественские праздники пройдут так, как вы мечтаете! Позитива и счастья вам в новом году с Новым каналом.