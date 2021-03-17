«Мужик с опытом»: Макс Узол – о знакомстве с Шефом «Адской кухни»

12 марта состоялся пресс-завтрак проекта «Адская кухня», съемки которого начнутся через несколько дней. Кулинарное реалити, которое Новый канал будет показывать в эфире осенью 2021, возглавил строгий Шеф – Алекс Якутов, и именно с ним на презентации имели возможность поближе познакомиться представители многих СМИ и блогеры. Одним из гостей ивента стал ведущий «У кого больше?», блогер Макс Узол, который на своих страницах в соцсетях поделился первыми впечатлениями.

– Друзья, на днях познакомился с Шефом «Адской кухни», которая в сентябре выйдет на @novy_channel, – отчитывается Макс. – Так вот, я откровенно ожидал, что увижу очередного ведущего, которому просто надели китель, сказали быть злым и беспощадным, натянули имидж тирана и прописали текст… Но нет! Я познакомился с Алексом Якутовым ближе, проговорил, пожалуй, с полчаса, и все перевернулось. Во-первых, Алекс – настоящий Шеф со своей позицией и принципами. Из него невозможно слепить персонажа, потому что он сам кого хочешь слепит 🙂 У него свой ресторан в Киеве – «Публицист». А в собственное кулинарное образование он вложил более 30к долларов. То есть, мужик с опытом 🙂

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Максу понравился не только профессионализм Шефа, но и его личные взгляды:

– Что мне особенно зашло – Алекс обеими руками протягивает и популяризирует именно украинскую кухню, и я очень надеюсь, что это будет и в проекте. Кстати, Алекс из Мариуполя, поэтому в разговоре простой и прямой. Говорит, как есть. Без пафоса. И это подкупает.

Ведущего так заинтересовал новый проект, что он захотел попасть на съемочную площадку. Тем более, такая возможность есть у каждого, и совсем не обязательно быть блогером:

– А теперь немного о самом проекте. В «Адской кухне» не будет фриков! Только те, кто реально хочет прокачаться на кухне. И за это отдельный респект 🙂 А теперь – самое интересное! На съемки можно попасть! Не как члену массовки, а как клиенту ресторана «Адской кухни». И продегустировать блюда участников. Для этого нужно заполнить анкету на сайте Нового канала. Я уже записался, – отмечает Макс. – Ясно, что желающих будет больше количества мест, но вдруг повезет?

Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас по этой ссылке и ждите ответа! Это уникальная возможность не только заглянуть за кулисы съемок реалити «Адская кухня», но и стать его полноправным участником!