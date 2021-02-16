Леся Никитюк – о профессии мечты: «Владельцы салонов, ждите на работе»

Ведущая «Хто зверху?» и «Le Маршрутка» (Новый канал) хотела стать мастером маникюра

Чтобы работать в кадре, телеведущие должны выглядеть безупречно. Красивый макияж, прическа, одежда, аксессуары и, конечно же, ногти. У Леси Никитюк всегда идеальный маникюр. Ведущая даже мечтала освоить профессию в индустрии красоты.

– Сегодня достала свою косметичку. Купила кучу лаков и впервые за три года сама сделала себе маникюр. Последнее время посещаю салоны красоты, а до этого всегда ухаживала за ногтями сама. – рассказала ведущая Нового канала. – Меня накрыла ностальгия, и я вспомнила, как когда-то хотела стать мастером маникюра.

Маникюр ведущая делает, как настоящий профи.

– Уважаемые владельцы салонов красоты, ждите Лесю Ивановну на работу, – шутит звезда. – Это будет дорого, зато клиенты получат звездный маникюр.

Да и вообще, в плане ухода за собой она мастер на все руки.

– В моей работе всегда нужно уметь поправить макияж самой. Поэтому в косметике я специалист: знаю, как подобрать тоналку, как правильно ее нанести, какие кремы нужны, чтобы кожа отдохнула, – говорит Леди Ле.

Кстати, Леся Никитюк мечтала быть не только мастером маникюра. В детстве у нее было сильное желание стать подиумной моделью. И с такой фигурой она точно могла покорять мировые подиумы. А еще она всерьез рассматривала вариант стать ветеринаром и лечить животных. Но, как она рассказала в «Le Маршрутке», проспала экзамен. Пришлось пойти учиться на дошкольное образование.

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