Известно имя победителя первой недели конкурса «Найди бутылку «Орла&Решки», сидя на диване»

13 февраля стартовал конкурс «Найди бутылку «Орла&Решки», сидя на диване», в которым Новый канал разыгрывает фирменные бутылки среди зрителей нового сезона тревел-шоу. По правилам конкурса, для участия необходимо внимательно посмотреть выпуск «Орел&Решка. 10 лет» в субботу в 10:00 на Новом канале, посчитать, сколько фирменных бутылок проекта появится за время эфира первого выпуска, сделать селфи на фоне экрана, на котором будет видно хотя бы одну бутылку и прислать в чат-бот Нового канала в мессенджерах Viber и/или Telegram.

Ответы с цифрами и селфи принимаются до 11:00 следующего дня (воскресенья), а победитель определяется в понедельник до 18:00!

Первый выпуск «Орел&Решка. 10 лет» вышел в эфире Нового канала 13 февраля, и победительницей конкурса «Найди бутылку «Орла&Решки», сидя на диване» на этой неделе стала зрительница Анна. Поздравляем!