Ведущий Нового канала рассказал, каким видит отдых с детьми

Александр Педан любит путешествовать не менее вести любимые шоу «Хто зверху?» и «Эксы» на Новом канале. Звезда всегда рассматривает различные варианты отдыха: тихий семейный, романтический с женой и экстремальный с друзьями. Но отмечает, что на каждую компанию должны быть свои мастхэвы.

– Отдых с детьми и без – это две отдельные истории. Отдыхать с детьми нужно обязательно, но я также люблю и свои экстремального отдыха. Без детей я могу ночевать в палатках, если с женой – в отеле у дороги. А вот с Мариком мы более 300 км на машине не проедем, он плохо переносит дорогу, – делится новоканальский ведущий. – Моя Лера отдыхает с нами и уже несколько лет отдельно. Второй год подряд она поедет в Model`s Camp Аллы Костромичева. В прошлом году он проходил в Египте, в этом году это будут Карпаты. Ей там интересно и полезно, а я доверяю Алле. Несколько лет у нас была традиция – каждый год летать на море Турцию. В этом году морем пока не пахнет.

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Поэтому прежде, чем планировать отпуск с детьми нужно учесть несколько факторов. Александр Педан выделяет следующие:

1. Легкий маршрут и транспорт.

2. Комфортные условия проживания.

3. Наличие медицинской страховки и доступ в больницы.

4. Безопасное питание.

5. Досуг по возрасту и интересам.

Сам же судья «Хто зверху?» сейчас самое планирует семейный отдых с детьми.

– То, что я в свое время объездил всю Украину вдоль и поперек с «КабриоЛето» дает мне возможность выбрать хорошие места для семейного отдыха. Интересное направление Херсона с песками и Аскании Новой, сейчас это очень модно. Интересно можно провести время в Карпатах и ​​Закарпатье, с чанами и прогулками по горам, покатушками на велосипедах. А вот в Одессу я сейчас не поеду, потому что много людей. Я отдыхать там в бархатный сезон, – признался Педан.