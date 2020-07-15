Ведущий Нового канала поделился мудрости, которых учит дочь

Александра Педана любят не только зрители Нового канала, но и его тысячные подписчики в социальных сетях. А все потому, что наш Сашка всегда топит за полезное блогерство и делится со своими подписчиками полезными лайфхаками и советами. На этот раз новоканальска звезда открыл свой ТОП-3 полезных привычек, которые пытается прививать дочери-подростку Лере.

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Лови Топ-3 полезных привычек от Александра Педана на все времена:

1. Безопасность в финансах

– Все вместе заработанные деньги на Тик Тока мы делим с Лерой пополам. То есть с 15 лет она уже зарабатывает, а я по своему опыту подсказываю, что делать, чтобы деньги были в безопасности. Например, никогда не отдаю в руки свою банковскую карточку, больше того – не передаю ее данные, разве что номер. Даже когда представляются работниками банка, сообщают о выигрыше авто или друг в Инста просит помочь с покупкой. У меня была такая ситуация: друг писал и просил данные карточки, чтобы заплатить за что-то. Я заподозрил, что что-то не так, поскольку манера переписки была другой и грамматические ошибки выдали злоумышленника. Когда же позвонил приятелю, то оказалось, что его страницу взломали. Помните: нельзя разглашать такую ​​информацию, как срок действия, CVC2 код, ПИН-код, пароль для входа в онлайн-банкинг или любые другие пароли и коды, присланные в SMS-сообщениях. А еще не стоит звонить на номера, указанные в подозрительных SMS, даже если там есть подпись банка. Если возникли сомнения и думаете, что с карточкой могут быть проблемы, сразу звоните в банк на официальный номер, на обороте карточки.

2. Утренняя зарядка

– На карантине приучил себя каждое утро заниматься зарядкой. И так классно, что привычка прижилась. Тем более летом на природе это гораздо приятнее. Можно выбрать активность по душе: йога, пилатес, бег. Главное получать удовольствие, а не просто заниматься ради галочки.

3. Воспринимать все на изи

– Понимаю, что это иногда невозможно. Но есть вещи, которые мы не можем изменить. Надо просто смириться и расслабиться. И знаете, так помогает избегать стрессов.

Соблюдай этих простых советов от Александра Педаната живи в кайф!