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Лидер спортивного движения JuniorZ Александр Педан вскоре выберет лучшего учителя физкультуры. В этом году он сделает это совместно с престижной национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine.

– Мы в ОО JuniorZ мечтаем и уже более 2 лет работаем над тем, чтобы мотивировать украинских учителей физкультуры проводить для школьников более интересные и разнообразные уроки. Чтобы дети, соответственно, могли выбирать для себя виды спорта и подвижные игры, которые нравятся и подходят под их физподготовку. Приятно, что наши старания заметны на всеукраинском уровне и приобщение к Global Teacher Prize Ukraine является подтверждением этому. Такая возможность, без преувеличения, честь для JuniorZ. Верим, что для учителей физкультуры своя номинация в этой престижной образовательной премии также станет мотиватором для развития и совершенствования работы, ведь их труд часто бывает недооцененной. Учителя физкультуры крутые, поверьте, я знаю что говорю! И мы рады, что в этом году сможем наградить лучшего в рамках Global Teacher Prize Ukraine, – рассказывает Александр Педан.

Принять участие в номинации «Учитель физкультуры JuniorZ» могут учителя физкультуры, спорта, плавание, гимнастики и хореографии, преподающих в общеобразовательных учебных заведениях. Благодаря Международному фонду социальной справедливости, который поддержал номинацию, победителя ждет недельная поездка в Германию с образовательной программой, например посещение Олимпийского городка, знакомство со спортсменами и немецкой методике школьного спортивного воспитания, а также денежная премия от ОО JuniorZ в размере 30 000 гривен.

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Подать заявку на участие в конкурсе может любой учитель физкультуры на сайте премии globalteacherprize.org.ua. Также своего учителя могут номинировать ученики или их родители. Дедлайн – 1 августа 2020 года. Победителей определят 3 октября на международный День Учителя.

Команда ОО JuniorZ уже 2,5 года занимается изменением системы физкультуры в школах, популяризацией интересных видов спорта и подвижных игр среди детей и подростков. Основные принципы видов спорта, которые пропагандирует движение: бесконтактность, а не травматичность, гендерная доступность (все игры могут играть ребята вместе), инклюзивность. Для внедрения таких изменений тренеры, организаторы движения вместе с Александром Педаном объехали 19 городов Украины, провели тренинги для около 2000 учителей физкультуры и фестивали для более чем 10 000 детей.