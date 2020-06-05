Как сортировать мусор и быть эко-френдли: советы ведущих Нового канала

Ко Всемирному дню окружающей среды ведущий тревел-реалити «У кого більше?» (Новый канал) Максим Узол поделился советами бережного отношения к природе

Уже несколько лет Макс с его супругой и по совместительству коллегой Олей Манько сортируют мусор. Они делят его на бумагу, пластик и органику. По словам ведущего, после этого отходов стало вполовину меньше.

– Если раньше мы каждый день выносили полный пакет, то сейчас – через день, и то мусора не доверху. Благо, у нас под домом – пункт приема вторсырья. За месяц сдаем гривен на 10-12. А это одна поездка на маршрутке или метро, да и мусора меньше на свалку поедет.

Вот несколько советов от Макса и Оли, как правильно сортировать отходы и уменьшить употребление пластика:

Дома выделите несколько пакетов (или контейнеров) для разных типов мусора.

– У нас есть три пакета: для органики – там все остатки еды, для бумаги – бумажный пакет, куда идут все коробки, газеты, этикетки, упаковки. И пакет для пластика: он у нас обычно самый большой, потому что пьем много воды (улыбается).

Найдите ближайший в вашем районе пункт приема пластика и стекла, куда можно сдавать накопившиеся полиэтиленовые пакеты и упаковки.

– Как-то мы пришли с Олей на пункт, обвешанные пакетами. Из одних торчат бутылки из-под воды, из других – коробки от посылок, – вспоминает Макс. – А там же своеобразный бомонд собирается – люди без определенного места жительства, например, или с пристрастием к алкоголю. И приемщик в том же стиле. Они смотрят на нас с недоумением, мол, чего это нормально одетые, чистые и вроде с деньгами, а пластик собирают.

Купите эко-сумку из хлопка или другого материала и используйте ее вместо пакетов в магазине.

– В супермаркет мы ходим с тряпичными сумками и рюкзаком, ну, или старыми пакетами, – говорит Узол.

Не стесняйтесь сделать замечание людям, которые мусорят.

– Я очень злюсь, когда вижу, как кто-то выбрасывает пустую пачку из-под сигарет или окурок прямо на тротуар, – объясняет ведущий. – Иногда подхожу и отдаю это человеку со словами: «Ой, вы потеряли».

Будьте креативными.

– Я даже разработал целый проект по уборке Гребенки – города, в котором родился, – признается Макс. – С привлечением кучи народа, развлечениями, даже мини-концертом, чтобы показать – уборка может быть интересной, уборка – это круто. В поднятии чужого пакета из-под чипсов нет ничего зазорного, а жить в чистом городе – намного кайфовее!

Больше новостей:

Романтическая Украина: Макс Узол и Оля Манько запустили тревел-блог для пар

Ведущий Нового канала: «Мой предок сочинил романс «Очи черные»