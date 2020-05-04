Ведущая «У кого больше?» рассказала, как пришла работать на телевидение

Смотря различные шоу и проекты по телевизору, время от времени задаешься вопросом: «А как же все туда попадают?» Правда в том, что каждый случай индивидуален. Кто-то кого-то посоветовал, кому-то повезло, и хотели именно его или ее, а кто-то долго мучился на кастингах. Но во всех этих историях есть нечто общее – капля везения и здоровой настойчивости. Без них не обошлась и ведущая «У кого больше?» Настя Кошман.

Новоканальская «заробітчанка» начала работать на телевидении еще на втором курсе обучения в Институте журналистики. На самом деле, почти все журналисты находят первую работу еще в университете.

– Мои первые две работы не оплачивались. Это были такие стажировки, где я набиралась опыта. Называю это работой, потому что посвящала этому столько же времени, сколько обычный сотрудник. У меня было такое правило: если я хочу чему-то научиться, то должна тратить столько же времени, приходить и уходить тогда же, когда все, – поделилась Настя.

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Первую же работу за деньги Кошман получила на украинском телеканале MTV. Там она писала чарты для «ТОП-20». Затем журналистка перешла на Перший Національний, где впоследствии стала ведущей. Но мысли о Новом канале не покидали ее никогда.

– Я хотела работать на Новом канале с тех пор, как утреннее шоу «Підйом» вели Притула, Педан и Фреймут. Сидела перед телевизором и смотрела все эти эфиры и мечтала быть там. Была на всех кастингах ведущих «Підйому». К сожалению, я их не прошла, но в программу все же попала. Просто когда приходила на кастинги, то знакомилась с людьми. И вот так как-то обменялась контактами с девушкой. А когда в очередной раз сидела дома в поисках работы и мечтах о Новом канале, заполнила заявку на ведущую. Подумала, что там их миллион, и поэтому позвонила той девочке просто, чтобы точно позвали. Она сказала, что им на «Підйом» нужен журналист, – рассказала с улыбкой Кошман.

Вакансия была на полставки – журналист на подхвате. Но девушка сразу согласилась. Она смогла себя проявить и получить полноценную работу. А когда «Підйом» закрыли, Настю пригласили в «Абзац!»

– «Абзац» вырастил во мне журналиста. Сначала мне было там сложно. Ведь в «Абзаце!» поднимались очень сложные темы. Там были и расследования, и опасные съемки. Мне часто угрожали, когда я пыталась закрыть какой-то гендель, где нелегально продавали водку. Это была нервная работа и прекрасный рост меня как профессионала, – призналась ведущая «У кого больше?»

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Проработав в «Абзаце!» около четырех лет, Настя Кошман перешла в «Заробітчани». Вместе со своими коллегами она объездила несколько десятков стран и попробовала себя во многих профессиях, оставаясь верной Новому каналу. Этой осенью Настя уже готовится представить новый проект со своим участием – «У кого больше?»

– Мы выросли еще! И сделали проект «У кого больше?» Я жду его с нетерпением. Ведь всегда чувствовала, что моя душа принадлежит Новому каналу. Мне всегда нравились программы и передачи, а также подача – молодежная и интересная. Чувствовала свой отзыв. Мне кажется, что это интуиция меня вела. И все сложилось наилучшим образом. Надеюсь, мне удается делать свой вклад, – подытожила Настя Кошман.

Не пропусти премьеру проекта «У кого больше?» с Настей Кошман уже этой осенью на Новом канале