Ведущий Нового канала создал собственный тревел-влог, не выходя из дома

Весь мир остается дома из-за пандемии коронавируса. В новостях все время показывают неутешительную статистику по распространению пандемии и экономической ситуации. Но о ежедневной реальность правдиво могут рассказать только люди. В каждой стране ситуация своя, а потому и рассматривать их следует отдельно. Именно с целью показать реальность карантина в разных странах тревел-ведущий Нового канала Макс Узол создал свой YouTube-канал. Главная фишка – съемки проходят дома и по видеосвязи!

– У меня за плечами 35 стран, 3 материки, 3 океаны, а своего YouTube-канала с тревел не было. Почему? Вот не поверишь, банально не хватало времени. Мы с Олей Манько начали снимать тревел-влоги по Украине. Думали, что стартанем с этим на YouTube в апреле. Но из-за карантина не успели доснять и запуск канала отложился. Но в марте я по работе попросил своего друга из Китая снять на телефон немного видео, как живет страна после карантина. По телеку, конечно же, смогли показать лишь фрагментик. А мне стало жаль, что пропадает «жирный» материал, и я смонтировал коротенький ролик и выложил в Facebook. Тогда я даже не ожидал, что он наберет кучу просмотров и репост. Так и и пришла идея сделать влоги о том, как живут разные страны мира на карантине. Тем более, у меня же есть друзья по всему миру. А тут еще и из-за карантина появилось больше времени, чтобы все снять и смонтировать, – поделился Макс Узол.

В спецпроекте «НА КАРАНТИНЕ» журналист покажет реальные истории реальных людей из разных стран, которые оказались на карантине из-за пандемии коронавируса. Ты узнаешь, как карантин изменил ритм жизни в разных странах. Как люди теперь ходят в супермаркет, как выкручиваются, чтобы выйти на улицу, что придумывают, чтобы заработать? Увидь другой мир во время пандемии в спецпроекте «НА КАРАНТИНЕ».

Полиция, штрафы и маски из прокладок. Испания «НА КАРАНТИНЕ»

Неугомонный Макс решил поделиться своим детищем и с родным Новым каналом. Поэтому все выпуски спецпроекта «НА КАРАНТИНЕ» можно посмотреть не только на YouTube-канале Узола, но и на сайте и Нового. Первый выпуск уже опубликован – в нем рассказывается об Испании.

– Первый выпуск о карантине в Испании. Ведь это одна из первых стран в Европе по распространению коронавируса. Карантин там особенно строг. В Испании штрафуют, если тебя поймает на улице полиция, а ты не сможешь доказать, что действительно идешь на работу или в магазин. Я нашел девушку, которая уже больше месяца вообще не выходит из дома! В первом выпуске ты узнаешь, как люди просят полицию арестовать их, потому что надоело сидеть дома, как копы стали работать аниматорами и как испанцы юзают женские прокладки в масках! Я даже провел с этим эксперимент, – заинтриговал Макс Узол.

Как признался ведущий Нового канала, во втором выпуске мы увидим карантинную реальность США. Максу даже удалось поговорить с больным на коронавирус. Он показал, как сдавал тест не выходя из машины. И, конечно, не обойдется без обзора Китая.

Смотри, как различные страны живут «НА КАРАНТИНЕ» и #залишайсявдома. А уже осенью Макс Узол появится в новом хардкор-тревел реалити Нового канала «У кого більше?»