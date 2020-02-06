Праздничные коктейли от ведущих Нового канала

К сегодняшнему Международному дню бармена ведущие Нового канала поделились рецептами своих любимых коктейлей и рассказали, где пробовали самый вкусный.

Чтобы стать профессиональным барменом, нужно много времени и усилий. А еще надо приобрести инструменты для приготовления коктейлей: шейкер, миксер, формы для льда, стакан для смешивания и барные украшения – соломинки и бумажные пальмочки. Но мы вместе с ведущими Нового составили список доступных коктейлей, которые можно сделать дома самостоятельно. Для этого вам хватит шейкера. Ведь залог вкусного напитка – в качественных ингредиентах.

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Коктейль бодрящий от Юлий Панковой

Ведущая программы «Ревизор Х», кулинар Юлия Панкова признается, что иногда балует себя дома коктейлями. Готовит только глинтвейн или «базиликовую красоту».

– Люблю микс вкусов кокоса и базилика, – говорит Юля. – А еще – сочетание сока ананаса, лимона и лайма – хорошо освежают. Поэтому обычно готовлю коктейль «базиликовая красота» утром. Рецепт очень простой.

Ингредиенты:

Лимонный сок – 1 часть

Ананасовый сок – 3 части

Кокосовый сироп – ½ части

Сок лайма – 1/3 части

Базилик – 1-2 листочка

Пасифлора – половинка

Приготовление:

Все ингредиенты разомните вилкой в шейкере. Закройте шейкер и потрясите его. Затем процедите напиток в бокал для коктейля.

– Алкогольные коктейли пью редко, – рассказывает ведущая. – Знаю в Киеве несколько баров, в которых работают бармены – победители различных профильных конкурсов. Люблю их авторские напитки, в которых они сочетают необычные вкусы.

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Безалкогольная «Пина колада» от Елены-Кристины Лебедь

Во время отпуска любит пробовать коктейли и ведущая программы «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.

– Нравятся напитки с оригинальной подачей, а не просто в бокале, – говорит ведущая. – Идеально, если коктейль в половинке свежего ананаса или кокоса. Чаще всего так готовят «Пина коладу».

Ингредиенты:

Ананасовый фреш – 90 мл

Кокосовое молоко – 30 мл.

Ананас – 1 долька

Приготовление:

Фреш и молоко смешать в шейкере. Напиток перелить в емкость и украсить кусочком ананаса. И все готово!

– Самое главное, чтобы в каждом коктейле была соломинка, – говорит девушка. – Ведь на губах помада.

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Спортивный коктейль от Олега Кензова

Чтобы заветные кубики не исчезли с пресса ведущего «Кохання на виживання» Олега Кензова, он не только тренируется, но и выпивает.

– Сразу после тренажерного зала пью протеиновый коктейль, – рассказывает Олег. – Ведь для роста мышц необходимо много белка. Ежедневно есть только курицу, рыбу и яйца – недостаточно. Поэтому я употребляю спортивный напиток. Его рецепт прост.

Ингредиенты:

Теплое молоко – 300 мл.

Белковый порошок – 3 ст. ложки (приобрести его можно в любом магазине спортивного питания)

Приготовление:

Взбить в шейкере молоко и протеин.