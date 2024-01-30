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«На любой вкус»: легкие начинки для круассанов от Алекса Якутова

«На будь-який смак»: легкі начинки для круасанів від Алекса Якутова

Шеф Нового канала поделился сразу двумя любимыми вариантами завтрака

Знали ли вы, что круассаны не из Франции? Согласно легендам, первые круассаны создали в Вене в честь победы над Османской империей. Поэтому классическая выпечка имеет форму полумесяца: так венские пекари высмеяли символ, изображенный на флаге враждебного государства. Однако круассаны обрели мировую популярность после того, как австрийский повар в XIX веке открыл в Париже пекарню. Рецепт годами совершенствовали, и именно это изделие из слоеного теста стало гастрономическим символом Франции. В Международный день круассана, который отмечают каждый год 30 января, самое время сказать «Oui!» этой вкусной выпечке. Для изысканного завтрака вам понадобится только пустой круассан и любимые ингредиенты. А с идеями для начинки поможет Шеф, ведущий реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

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– Обожаю круассаны! Они легкие, воздушные и очень классно сочетаются со многими продуктами. Эта выпечка из слоеного теста идеально подходит для завтрака, потому что насыщает надолго. Можно подобрать начинку на любой вкус: как сладкую, так и соленую. А еще круассаны классно сочетаются с белым вином, так что подойдут и для вечерних посиделок с друзьями, – отмечает Алекс Якутов.

Соленый круассан с хамоном

Ингредиенты:

  • круассан без начинки – 2 шт.
  • хамон – 120 г
  • сыр бри – 80 г
  • соус томатный – 2 ст. л.

Приготовление блюда:

  1. Нарежьте тоненько сыр бри.
  2. Разрежьте круассаны и смажьте внутри томатным соусом.
  3. Соберите круассаны. Выложите в выпечку сыр бри и хамон. Наслаждайтесь!

«На будь-який смак»: легкі начинки для круасанів від Алекса Якутова

Сладкий круассан с малиновым джемом

Ингредиенты:

  • круассан без начинки – 2 шт.
  • сыр камамбер – 80 г
  • малиновый джем – 4 ст. л.

Приготовление блюда:

  1. Нарежьте тоненько сыр камамбер.
  2. Разрежьте круассаны. Выложите сыр внутрь и полейте малиновым джемом. Готово!

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