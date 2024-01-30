«На будь-який смак»: легкі начинки для круасанів від Алекса Якутова

Шеф Нового канала поделился сразу двумя любимыми вариантами завтрака
Знали ли вы, что круассаны не из Франции? Согласно легендам, первые круассаны создали в Вене в честь победы над Османской империей. Поэтому классическая выпечка имеет форму полумесяца: так венские пекари высмеяли символ, изображенный на флаге враждебного государства. Однако круассаны обрели мировую популярность после того, как австрийский повар в XIX веке открыл в Париже пекарню. Рецепт годами совершенствовали, и именно это изделие из слоеного теста стало гастрономическим символом Франции. В Международный день круассана, который отмечают каждый год 30 января, самое время сказать «Oui!» этой вкусной выпечке. Для изысканного завтрака вам понадобится только пустой круассан и любимые ингредиенты. А с идеями для начинки поможет Шеф, ведущий реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.
– Обожаю круассаны! Они легкие, воздушные и очень классно сочетаются со многими продуктами. Эта выпечка из слоеного теста идеально подходит для завтрака, потому что насыщает надолго. Можно подобрать начинку на любой вкус: как сладкую, так и соленую. А еще круассаны классно сочетаются с белым вином, так что подойдут и для вечерних посиделок с друзьями, – отмечает Алекс Якутов.
Соленый круассан с хамоном
Ингредиенты:
Приготовление блюда:
Сладкий круассан с малиновым джемом
Ингредиенты:
Приготовление блюда:
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