Современный рецепт кулеша от Алекса Якутова

Пошаговое приготовление казацкой каши из пшена

Кулеш – древнее украинское блюдо. Известно нам потому, что его готовили казаки. На самом деле кулеш любили не только воины, сытную кашу ели и чумаки, и простые крестьяне во время сезонных полевых работ. Поэтому кулеш еще называли надворной кашей, потому что готовили под открытым небом. Походный кулеш был очень сытным, ведь туда добавляли сало, мясо или рыбу. Сейчас много осовремененных рецептов древнего блюда, один из них – от Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

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Вам понадобятся:

Пшено – 200 г

Оливковое масло – 50 г

Чеснок – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Вино белое – 100 мл

Томаты большие – 2 шт.

Бульон – 200 мл

Копченая паприка – 1 ч. л.

Яблочный уксус – 70 г

Помидоры черри – 50 г

Каперсы – 50 г

Огурцы соленые – 2 шт.

Грецкий орех – 30 г

Зелень – 15 г

Соль, перец, сахар – по вкусу

Приготовление:

На сковороду наливаем растительное масло и ставим на огонь нагреваться. Тем временем режем чеснок пополам. Одну морковь разрезаем на восемь частей, вторую нарезаем маленьким кубиком. Луковицу разрезаем на четыре части. Бросаем овощи на сковородку, обжариваем. Когда овощи поджарятся, добавляем паприку. Продолжаем готовить, помешивая. Вливаем вино и даем ему испариться. Тем временем разрезаем пополам томаты и добавляем к овощам. Засыпаем на сковороду пшено. Наливаем бульон, солим, перчим и закрываем крышкой. Через 15 минут вытаскиваем томаты, морковку, которая была нарезана крупно, лук и чеснок. Забрасываем их в блендер и перебиваем. Получится томатная основа, которую мы вливаем обратно в кашу. Добавляем соль и сахар. Продолжаем выпаривать жидкость. Но заметьте, что каша должна получиться жидкой, как томатный суп. Когда пшено приготовится, выключаем кулеш и ставим остывать. В холодную кашу вливаем оливковое масло, яблочный уксус, добавляем соль и сахар. Перемешиваем. Сверху кладем несколько порезанных пополам черри, нарезанный соленый огурец, зелень, немного каперсов и грецких орехов.

Приятного аппетита!

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Фото: IStock