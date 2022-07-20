Пастила из черники — рецепт приготовления в домашних условиях

Ягодный сезон в самом разгаре! Вишни, черника, малина, смородина, голубика – все это можно найти как в саду, так и в магазинах. Традиционно ягоды либо замораживают, либо варят из них всевозможные варенья и джемы. Шеф и эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов предлагает попробовать другие способы продлить жизнь летнему урожаю. И приготовить вкусную пастилу.

Пастила из черники

Ингредиенты:

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Черника – 1 кг (можно взять другие ягоды или сделать микс из нескольких видов)

Сахар – 200 г

Цедра одного лимона

Базилик – несколько листочков

Приготовление:

Ягоды перемойте, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Оторвите хвостики. Переложите в емкость и перебейте в блендере до однородной массы. Перелейте в кастрюлю. Добавьте сахар и проварите на слабом огне 30-40 минут как на варенье. Можно пропустить этот этап, но тогда в смеси останется слишком много воды, и пастила будет сушиться дольше. В конце варки добавьте цедру лимона и мелко нарезанный базилик. Хорошо перемешайте. Вы получите яркий аромат и вкус. Включите духовой шкаф на 60 градусов. На противень, на пергамент выложите ровным тонким слоем полученную смесь. Выровняйте ложкой. Сушите в духовке с приоткрытой дверцей в течение 6-8 часов. Когда вы получите пастилу, она будет мягкой. Сверните ее в «сигару» и подождите, пока остынет. Можно нарезать кусочками или есть так.

Совет: хранят пастилу в герметичном контейнере в сухом темном месте. Минимальный срок хранения – 4 месяца, но, как показывает практика, она исчезает быстрее.

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