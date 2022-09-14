Новый каналМолодаяНовости

Дмитрий Архипов – о самом неожиданном в армии: «Это огромный механизм»

Дмитрий Архипов – о самом неожиданном в армии: Это огромный механизм

Актер сериала «Молода» рассказал, что его больше всего удивило во время службы

Из-за вторжения России на территорию Украины вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, мужчины и женщины должны бороться с захватчиками свободу. Несколько месяцев назад актер сериала «Молодая», премьеру которого покажет осенью Новый канал, тоже присоединился к рядам ВСУ. Он рассказал, что его поразило во время службы.

– Самое неожиданное, наверное, то, что армия, которую мы видим в соцсетях и новостях, – это огромный механизм. Со множеством различных звеньев, таких как, например, снабжение, документооборот и прочее. И мне пришлось видеть, как люди «воюют» именно с тем, что есть очень много приказов и инструкций, которые нужно правильно написать, заполнить, выполнить, чтобы какие-то вещи начали работать, – рассказывает актер.

Дмитрий Архипов – о самом неожиданном в армии: Это огромный механизм

В настоящее время Дмитрий находится на боевых позициях.

– Я мобилизованный доброволец. Не знаю, сколько мне служить, но в интернете пишут, что год, хотя как оно будет – посмотрим, – говорит Дмитрий.

Дмитрий Архипов – о самом неожиданном в армии: Это огромный механизм

Кто вдохновляет Ольгу Жуковцову во время войны: «Это люди с большой буквы»

Дмитрий Архипов – о самом неожиданном в армии: Это огромный механизм

Смотрите сериал «Молодая» с Дмитрием Архиповым в главной роли этой осенью на Новом канале

Справка: «Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать все с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, давно оставленную ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, который принимает Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст. Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.

молода новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь