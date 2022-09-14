Дмитрий Архипов – о самом неожиданном в армии: «Это огромный механизм»

Актер сериала «Молода» рассказал, что его больше всего удивило во время службы

Из-за вторжения России на территорию Украины вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, мужчины и женщины должны бороться с захватчиками свободу. Несколько месяцев назад актер сериала «Молодая», премьеру которого покажет осенью Новый канал, тоже присоединился к рядам ВСУ. Он рассказал, что его поразило во время службы.

– Самое неожиданное, наверное, то, что армия, которую мы видим в соцсетях и новостях, – это огромный механизм. Со множеством различных звеньев, таких как, например, снабжение, документооборот и прочее. И мне пришлось видеть, как люди «воюют» именно с тем, что есть очень много приказов и инструкций, которые нужно правильно написать, заполнить, выполнить, чтобы какие-то вещи начали работать, – рассказывает актер.

В настоящее время Дмитрий находится на боевых позициях.

– Я мобилизованный доброволец. Не знаю, сколько мне служить, но в интернете пишут, что год, хотя как оно будет – посмотрим, – говорит Дмитрий.

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Справка: «Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать все с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, давно оставленную ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, который принимает Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст. Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.