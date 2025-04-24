Не пропусти шоу, которое снова рвет шаблоны! Смотри онлайн проект Місто і Село 2025 4 выпуск от 17.04.2025 на сайте Нового канала и стань свидетелем горячей борьбы!

В 4 выпуске шоу Місто і Село 2025 Команда кумовьев из Житомирщины бросает вызов Владельцам киевского секс-шопа. Да, вы не ошиблись. Здесь один трактор на троих, а там – три полки интим-аксессуаров! У сельской банды – настоящая семейная драма: кум, зять и одна теща на всех. У городской тройки – бизнес, блоги и силиконовая уверенность в победе. Кто сумеет посчитать цыплят? Кто знает, что общего между ежом, медузой горгоной и моржом?

Смех, борьба, неловкие ситуации и 100 тысяч гривен на кону – все это смотри онлайн в шоу Місто і Село 2025 4 выпуск от 17.04.2024 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Місто і Село

Смотреть онлайн Місто і Село 2025

Смотреть онлайн Місто і Село 2025 3 выпуск