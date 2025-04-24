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«Кроме дочери и свекров ничего не осталось»: участница реалити «Мамо, ваш вихід!» хочет найти общий язык с свекровью

«Кроме дочери и свекров ничего не осталось»: участница реалити «Мамо, ваш вихід!» хочет найти общий язык с свекровью

Жена погибшего военного медика во второй раз пришла на Новый канал за помощью. Шесть лет назад благодаря реалити «Екси», второй сезон, им удалось сохранить семью, теперь женщина стремится к миру со свекровью

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Финальный выпуск третьей недели реалити «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале станет одним из самых эмоциональных в этом сезоне. Перед зрителями развернется непростая история взаимоотношений между Светланой и ее свекровью Еленой Николаевной. Эта семья уже переживала кризис в 2019 году. Светлана и сын Елены Николаевны Саша поженились через три месяца после знакомства и переехали жить к свекрам. Тогда это решение едва не разрушило их семью. Молодые супруги спасали отношения на глазах у всей страны во втором сезоне реалити «Екси».

– Я для свекрови постоянно была как будто лишняя, какая-то не такая. Кто виноват во всем? Невестка! В нашем доме было только так. Это все копилось во мне, я просто не выдерживала. В какой-то период собрала вещи, развернулась и ушла. Тогда мой муж Саша заполнил анкету на «Екси», я не верила, что из этого что-то выйдет. Но проект очень многое нам дал, – вспоминает Светлана. – И вот я снова на Новом канале. Только теперь уже не с Сашей, а со свекровью.

«Кроме дочери и свекров ничего не осталось»: участница реалити «Мамо, ваш вихід!» хочет найти общий язык с свекровью

В марте 2022-го Саша ушел добровольцем на фронт, стал военным медиком, вскоре семья получила похоронку. После смерти мужа конфликты со свекровью вернулись с новой силой. Светлана искренне хочет наладить отношения ради дочери Евы, поэтому обратилась за помощью не только к психологам и психиатрам, с которыми в течение года работала после гибели Саши.

– Мы живем отдельно, но со свекровью часто видимся, потому что она бабушка Евы, – говорит Светлана. – Как видимся – так и ссоримся, что бы ни делала – ей все не так. А я не хочу, чтобы моя дочь видела эти ссоры. Хочу воспитывать ее в здоровой атмосфере, поэтому для меня очень важно улучшить отношения со свекровью. Хочу, чтобы другие свекрови подсказали ей, как нужно относиться к невестке, показали пример хороших отношений. Я успешная, хозяйственная, отличная мама. Хочу, чтобы она воспринимала меня как дочь.

И во время съемок реалити «Мамо, ваш вихід!» выяснилось, что свекровь Светланы Елена Николаевна обижается на невестку.

– Поскольку Сашуня погиб, Света и Ева получили семь с половиной миллионов гривен. За эти средства купили квартиры в Киеве и Черкассах, – говорит свекровь Елена Николаевна. – И мы с невесткой договорились, что в соцсетях она ничего не будет рассказывать об этих квартирах. А она это сделала. Меня обидело не то, что она их купила, а то, что не вспомнила о моем сыне. Не сказала, что приобрела их за те средства, которые заплатили за его смерть.

«Кроме дочери и свекров ничего не осталось»: участница реалити «Мамо, ваш вихід!» хочет найти общий язык с свекровью

Светлана объясняет: избегала упоминаний не из-за равнодушия, а из-за боли.

– На свою голову я опубликовала в соцсетях пост, где нахожусь в новой квартире. И люди начали спрашивать, что это за квартира. Я ответила, что купила ее, но не стала объяснять, за какие деньги, потому что для меня это очень болезненная тема, – говорит Светлана. – Свекровь хотела бы, чтобы я на весь мир рассказала о нашем горе, чтобы показывала, как скучаю по Саше. Она считает, если я это не транслирую, значит, не страдаю, но это не так. Каждый переживает горе по-своему. Кроме Евы и свекров от мужа у меня ничего не осталось, поэтому я хочу, чтобы мы были семьей, а свекровь всегда недовольна всем, что я делаю.

На ревизии Елена Николаевна не защищала Светлану, довела ее до слез и призналась, что когда-то Светлана изменила ее сыну.

– Я как мать своего ребенка не могу это принять, – говорит свекровь Елена Николаевна. – Понимаю, что она, возможно, только сейчас, когда не стало моего сына, осознала, насколько он ее любил.

Удалось ли помирить свекровь и невестку, и кто из участниц стал победительницей этой недели – узнаете уже сегодня. А новые выпуски реалити «Мамо, ваш вихід!» будут ждать вас с понедельника по четверг в 18:00 на Новом канале. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!

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