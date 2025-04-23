Бренди та особистий охоронець: дівчина блогера-мільйонника Дениса Повєткіна прийшла на реаліті «Мамо, ваш вихід!»

Героїнями одного з випусків третього тижня реаліті про стосунки свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі стали мама та дівчина хайпового тіктокера з Харкова, які продемонстрували конкуренткам розкішне життя

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Величезний будинок з басейном в елітному селі під Києвом, брендові речі та взуття, статусні авто та охоронець, а ще – особистий кухар та клінери, які прибирають будинок.У новому епізоді реаліті Нового каналу «Мамо, ваш вихід» глядачі побачать, як живе блогер-мільйонник Денис Повєткін та його дівчина Рита. Вона не працює, бо, як каже сама, її завдання – вкладати час та гроші в себе, а ще – надихати та підтримувати коханого.

– Мій чоловік – блогер-мільйонник Денис Повєткін, але ми в цивільному шлюбі. Бути його дружиною – це шикарно, адже він повністю забезпечує нашу родину. Мої справи полягають у тому, щоб займатися собою. Його дохід дозволяє втілювати всі мої хотілки: брендові речі, машини, прикраси та й взагалі безтурботне життя, – говорить Рита. – З мамою Дениса Оленою у нас одразу склалися дружні стосунки. Попри те, що зараз живемо в Києві, а Олена в Харкові, ми постійно підтримуємо зв’язок, я з нею щодня спілкуюся. Такі стосунки, як у нас, у свекрух та невісток навряд чи бувають часто, тому ми прийшли, щоб показати іншим, як треба спілкуватися.

Мама блогера в захваті від дівчини.

– Я дуже люблю свою невістку, тому що вона завжди поруч, допомагає. Рита не корислива, вона була з Денисом тоді, коли в нього абсолютно нічого не було: ані грошей, ані популярності, – говорить свекруха Олена. – В нашій родині вона справжній ангел.

А от які оцінки ставити Риті за господарювання та реалізацію, конкуренткам не надто зрозуміло.

– Я не знаю, як оцінювати Риту як господиню, – обурюється невістка Сніжана. – Виявляється, частування для наших свекрух вона не готувала, бо в них є кухар, будинок прибирають клінери. Думаю, наші свекрухи оцінюватимуть Риту, як прикрасу в будинку та музу Дениса.

Не пропустіть нові випуски реаліті «Мамо, ваш вихід!» з понеділка по четвер о 18:00 на Новому каналі. І, звісно, розкажіть про цей проект вашій мамі!