Новий каналМамо ваш вихідНовини

Бренди та особистий охоронець: дівчина блогера-мільйонника Дениса Повєткіна прийшла на реаліті «Мамо, ваш вихід!»

Бренди та особистий охоронець: дівчина блогера-мільйонника Дениса Повєткіна прийшла на реаліті «Мамо, ваш вихід!»

Героїнями одного з випусків третього тижня реаліті про стосунки свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі стали мама та дівчина хайпового тіктокера з Харкова, які продемонстрували конкуренткам розкішне життя

«Витягла її з депресії»: як трагедія згуртувала учасниць реаліті «Мамо, ваш вихід!»

Зараз дивляться

Величезний будинок з басейном в елітному селі під Києвом, брендові речі та взуття, статусні авто та охоронець, а ще – особистий кухар та клінери, які прибирають будинок.У новому епізоді реаліті Нового каналу «Мамо, ваш вихід» глядачі побачать, як живе блогер-мільйонник Денис Повєткін та його дівчина Рита. Вона не працює, бо, як каже сама, її завдання – вкладати час та гроші в себе, а ще – надихати та підтримувати коханого.

– Мій чоловік – блогер-мільйонник Денис Повєткін, але ми в цивільному шлюбі. Бути його дружиною – це шикарно, адже він повністю забезпечує нашу родину. Мої справи полягають у тому, щоб займатися собою. Його дохід дозволяє втілювати всі мої хотілки: брендові речі, машини, прикраси та й взагалі безтурботне життя, – говорить Рита. – З мамою Дениса Оленою у нас одразу склалися дружні стосунки. Попри те, що зараз живемо в Києві, а Олена в Харкові, ми постійно підтримуємо зв’язок, я з нею щодня спілкуюся. Такі стосунки, як у нас, у свекрух та невісток навряд чи бувають часто, тому ми прийшли, щоб показати іншим, як треба спілкуватися.

Бренди та особистий охоронець: дівчина блогера-мільйонника Дениса Повєткіна прийшла на реаліті «Мамо, ваш вихід!»

Мама блогера в захваті від дівчини.

– Я дуже люблю свою невістку, тому що вона завжди поруч, допомагає. Рита не корислива, вона була з Денисом тоді, коли в нього абсолютно нічого не було: ані грошей, ані популярності, – говорить свекруха Олена. – В нашій родині вона справжній ангел.

А от які оцінки ставити Риті за господарювання та реалізацію, конкуренткам не надто зрозуміло.

– Я не знаю, як оцінювати Риту як господиню, – обурюється невістка Сніжана. – Виявляється, частування для наших свекрух вона не готувала, бо в них є кухар, будинок прибирають клінери. Думаю, наші свекрухи оцінюватимуть Риту, як прикрасу в будинку та музу Дениса.

Не пропустіть нові випуски реаліті «Мамо, ваш вихід!» з понеділка по четвер о 18:00 на Новому каналі. І, звісно, розкажіть про цей проект вашій мамі!

мамо ваш вихід новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь