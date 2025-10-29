Екатерина Кузнецова о реакции ее семьи на скетчком Любовь как она есть

Популярная украинская актриса Екатерина Кузнецова, известная по ярким ролям в фильмах и сериалах, рассказала, как готовилась к воплощению образа многодетной Оксаны – героини комедийного сериала Нового канала

Радость, ссоры, бытовые трудности и реальные моменты любви. Все это ждет зрителей в скетчкоме «Любов, як вона є». Проект с юмором показывает семейную жизнь современных украинцев, поэтому он обязательно придется по душе зрителям. Актриса Екатерина Кузнецова сыграла в сериале роль женщины, которая балансирует между мужем, тремя детьми и домашними делами.

– Буду откровенной – для меня эта роль противоречивая. У меня пока нет детей, тем более троих (смеется). Готовясь к роли моей Оксаны, я общалась с подругами, у которых они есть. Еще имею отличный пример – мою маму, которая всю жизнь была домохозяйкой. Какой же это недооцененный труд! Приготовить, постирать, погладить – действительно тяжело. Когда вышла первая серия, мама смеялась от души, потому что все, что я делала в кадре, обычно делает она. У меня на это просто не хватает времени, – призналась Екатерина Кузнецова в интервью «Коротко про». – Когда я живу отдельно, всегда приглашаю помощницу, потому что физически не успеваю. Из-за своего графика работы считаю это абсолютно нормальным. Но мне было очень приятно играть мою Оксану. Я ее очень люблю, как и всю нашу «экранную» семью.

Над созданием многосерийки «Любов, як вона є» работал режиссер сериала «Будиночок на щастя», который так обожают украинцы.

– У нас был отличный режиссер – это Сергей Атрощенко. Кстати, он отец троих детей. Так Сергей нам рассказывал, как это бывает в жизни, – с улыбкой говорит Екатерина Кузнецова. – И когда мы пытались в кадре все сыграть слишком «идеально», он нас останавливал и делал очень точные и правильные замечания, подсказывал, как лучше сыграть, чтобы быть максимально естественными. А я всегда стремлюсь к этому – чтобы люди поверили мне и почувствовали, что моя героиня действительно перегруженная бытом мать троих детей, которая в то же время пытается создать уют в семье.

