Катерина Кузнецова: Мені 38, я незаміжня — і не страждаю

Зірка серіалу «Любов, як вона є» (Новий канал) розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки

Рахуй сердечка під час прем’єри «Любов, як вона є» й отримай сувенір від Нового каналу

Зараз дивляться

«Коли заміж? Уже пора народжувати!» Цю тезу хоча б раз у житті чула майже кожна жінка. Родичі, друзі, знайомі – всі чомусь вважають, що мають право визначати, коли настав саме той час для шлюбу чи дітей. Та акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова з таким підходом категорично не згодна.

– Мені 38 років, я незаміжня, у мене поки що немає дітей, і ви знаєте, я не страждаю, – зізнається акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова. – В принципі, коли чую цю фразу «суспільство тисне», мені хочеться усміхнутися. Суспільство не має права на вас тиснути! Це абсолютно протиприродна історія. Якщо вам комфортно у своєму статусі – чудово! Якщо ні – це теж ок, але не треба під тиском «вже час» виходити заміж за «абикого» та народжувати. Бо потім можна прокинутися поруч із людиною, яку не кохаєш, і зрозуміти, що просто поспішила, зробила це не в той час.

Катерина наголошує: життя – не змагання, і кожна жінка має свій темп та сценарій щастя.

– Суспільство нам диктує хибні наративи. Але це не означає, що ми маємо зраджувати себе чи підлаштовуватись під чужі очікування, – впевнена акторка. – Це просто маячня. Не ведіться на це, будь ласка!

Живи життя! З понеділка по четвер о 19:00 в ефірі Нового – комедійний скетчком «Любов, як вона є»!