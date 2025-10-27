Назар Заднепровский рассказал для кого озвучивал мультфильмы

Один из главных актеров скетчкома «Любов, як вона є», рассказал, для кого озвучивал мультфильмы и почему из-за этого испытывает истинное счастье

А вы замечали, что наши любимые мультяшные герои говорят знакомыми голосами? Все это потому, что их озвучивают украинские актеры, вкладывающие в каждую реплику не только профессионализм, но и душу. Когда Пумба смеется, Майк Вазовский волнуется, а Бэби Босс отдает приказы, за этими интонациями стоит народный и заслуженный артист Украины Назар Заднепровский, которого зрители знают по сериалам «Будиночок на щастя» и «Любов, як вона є» на Новом канале. Именно он подарил жизнь этим анимированным персонажам. В канун Международного дня анимации, который мир отмечает 28 октября, актер поделился воспоминаниями о своих любимых ролях в мире мультипликации.

– Мне приходилось озвучивать множество мультяшных персонажей, всех и не вспомню. Но самым любимым для меня навсегда останется первая большая роль – Майк Вазовский из «Корпорации монстров», – говорит Назар Заднепровский. – Этот зеленый круглый персонаж с одним глазом (смеется) дался мне нелегко – три полноценных смены работы, но результат того стоит. Это моя гордость. Очень качественный материал, сильная и успешная работа, поэтому я ее помню и искренне горжусь.

Назар признается, что после такой работы организм всегда требует передышки.

– После озвучки всегда молчу, потому что голос устает. Это тяжелый, кропотливый труд, который, к сожалению, в Украине не слишком достойно оплачивается. Однако она доставляет настоящее наслаждение. Актеры понимают, что это миссия – озвучивать для наших детей, нового поколения, – уверен Назар Заднепровский. – Раньше я всегда представлял, что озвучиваю для сына и дочери. Особенно запомнилась работа над «Тимоном и Пумбой». Тогда я возвращался домой с надорванными голосовыми связками, но когда дети просили показать, как я озвучивал Пумбу, не мог отказать. Несколько фраз говорил тем же голосом, передавал приветы, говорил, что люблю их и делаю это ради них. Время идет, дети растут – сын уже поступил в университет, а когда-то я «Тачки» озвучивал именно для него. Очень горжусь, что в «Мавці» подарил голос Лешему – один из культовых мультфильмов сегодня, и моя дочь его обожает.

Чтобы персонаж звучал убедительно, актер должен буквально стать им.

– Конечно, нужно вживаться в образ. Например, когда я озвучивал две большие части «Бэби Босса», знал, что в оригинале за персонажа говорит гениальный и блестящий актер Алек Болдуин. Я представлял, как он это делает: его осанку, мимику, подачу. Внимательно слушал американский голос и старался передать его интонационно, – вспоминает Назар. – Хотя иногда просят не копировать полностью, а делать более украиноязычный вариант – поэтому в финале в этом образе есть и частица Болдуина, и частица меня, Назара Заднепровского. И когда дети благодарят, когда заказчики довольны, понимаешь, что все не зря. Хороший актер всегда вживается в роль и следует за эмоцией того, кто создавал персонажа вначале.

Когда зрители узнают голос Назара, благодарят и делятся впечатлениями, актер чувствует истинное профессиональное счастье.

– Мне приятно, когда ко мне подходят и дети, и взрослые, благодарят за Пумбу, Майка Вазовского или Бэби Босса. Но особенно радует, когда вспоминают енота из «Стражей Галактики», – с улыбкой говорит Назар Заднепровский. – Люди пишут отзывы, сравнивают разные версии и говорят, что наш украинский вариант невозможно сравнить с вражеским русским. Наши актеры вкладывают в работу душу. Я чувствую безграничную гордость, когда вижу восхищение в глазах своих детей, ради которых, собственно, в первую очередь это делал. Их благодарность – самая высокая награда.

