Смотрите Le Маршрутка каждую субботу в 12:00 на Новом канале!

Le Маршрутка – это тревел-исследование Украины от самой Леси Никитюк. Команда объездила все направления родной страны и покажет ее самые красочные уголки. Вы увидите крутые маршруты для путешествий внутри страны, по-новому посмотрите на, казалось бы, давно известные туристические места, побываете на различных фестивалях и «посетите» достопримечательности, закрытые для просмотра. Кроме того, Леся познакомит вас с невероятно талантливыми украинцами, которые живут рядом с нами. Не пропустите!