Леся Никитюк помогает обрести новую жизнь лесам Карпат

Нелегальная вырубка леса — действительно вредоносный для нашей природы процесс. Ведущая Нового канала не могла пройти мимо надвигающейся катастрофы, а взялась активно действовать.

Второй сезон «Le Маршрутки» (Новый канал) не только показывает туристические места, куда хочется отправиться без раздумий, но и затрагивает острые социальные темы.

В первом выпуске тревел-шоу Леся Никитюк вместе с водителем Богданом Богдановичем посетили Карпаты. Помимо исследования невероятных красот, чем обычно занимаются туристы в этом регионе, ведущие обратили внимание на важные экологические проблемы и погрузились в процесс помощи нашей планете. Команда собирала мусор, а после дала природе новую жизнь — посадила деревья.

– Все знают, что карпатский лес уничтожают, но никто не представляет реальных масштабов вырубки, – рассказывает ведущая. – Зачастую деревья срезают высоко в горах, подальше от дорог, чтобы минимизировать возможность увидеть эту катастрофу. Но когда я летела над Карпатами на вертолете, поняла, что такое не спрячешь.

Ведущая увидела колонны машин, которые везли огромное количество бревен, бывших когда-то живыми деревьями.

– Незаконная вырубка происходит так: разрешение выдают на определенное количество деревьев, но спиливают куда больше. Либо делают это под прикрытием санитарной вырубки – вместе с больными деревьями уничтожают и нормальные, – говорит она. – Приехали, срубили, вывезли, сделали комод. А толку от деревянной мебели в шикарной квартире, если на улицах нечем дышать?

В Карпатах ведущая нашла специальный лесной питомник, где выращивают саженцы ели. Несколько деревьев она взяла с собой, чтобы позже посадить.

– Когда-то приедут сюда внуки и скажут: «Этот лес посадила бабушка Леся и тот, кто ее возил».

Невероятные виды, приключения и важные социальные послания вы можете увидеть каждый понедельник в 18:00 на Новом канале. «Le Маршрутка» — шоу, которое не оставит без хлеба, зрелищ и душевной красоты.

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