5 прикольных фактов о Лесе Никитюк, которые вы еще не знали

Ведущая Нового канала сидела в СИЗО и мечтала стать моделью

Тернистый путь к успеху, который прошла Леся Никитюк, многих восхищает. Девчонка из провинции без связей в столице стала телезвездой, и сейчас находится на вершине успеха. Она ведет мегапопулярные проекты «Хто зверху?» и «Le Маршрутка». Сегодня, 19 октября, Леди Ле празднует день рождения. Ей исполнилось 33 года! По этому поводу Новый канал собрал 5 интересных фактов о ведущей, которые вас удивят.

«Сидела» за хранение «запрещенных веществ»

Лесе Никитюк пришлось провести несколько часов в следственном изоляторе.

– Подруга привезла мне из-за границы рисовую муку, – вспоминает Леся на съемках «Хто зверху?» – Насыпала ее в прозрачный пакетик, недели на две хватило бы. И я пошла с ним по центру Хмельницкого. Дошла до остановки, а там такая очередь на маршрутку, думаю: «Пройдусь немного дальше, уже там сяду, доеду домой». И разве непонятно было, что у меня в руках рисовая мука? Вот милиционерам – нет. Они подошли ко мне и спросили: «Девочка, а что это у тебя такое?» Я говорю: «Мука». Они начали ржать, спросили, мол, почему не в закрытом пакете несу. Все-таки забрали меня в участок, где я просидела до прихода родителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Мечтала покорять мировые подиумы

Ее длинным ногам завидует все женское население страны. Такие стройные должны дефилировать на показах модных брендов где-то в Милане или Париже. Но они покорили украинское ТВ. Недавно Леся Никитюк стала экспертом «Супер Топ-модели по-украински», где и рассказала о мечте.

– Всегда хотела попасть на съемки «Топ-модели по-украински»! Постоянно смотрела реалити, потому что это мечта, которая так и не сбылась. Просто в моем родном Хмельницком были только ДЮСШ и базар, а модельного агентства не было, так что моделью я не стала, – смеется ведущая Нового канала. – Как же круто, что у участниц проекта есть возможность показать себя и построить успешную карьеру!

Верит в мистику

Поэтому у нее есть особый друг – мольфар, который ей помогает.

– В прошлый раз мы так защищались от негатива, что ему пришлось делать капельницу, – смеется телезвезда. – Шучу-шучу. Да, у меня есть друг, который ездит по местам силы, собирает у старушек заговоры, а затем выпускает книги и молитвенники. Но еще ни один мольфар не сделал так, чтобы у человека было все. Нет феи или крестной мамы, которая превратила бы тыкву в Porsche Cayenne. Есть только человек и его сильное желание работать.

Первые деньги заработала подростком

Семья Леси Никитюк жила довольно скромно.

– В детстве я постоянно слышала от мамы фразу (как и большинство, наверное): «Это очень дорого». Мы могли часами ходить и искать, где подешевле. И с того момента поставила себе цель – жить лучше, – рассказала она. – Первые свои деньги заработала в 12 лет. Сейчас больше всего трачу, пожалуй, на белье и туфли. За последние готова отдать около тысячи долларов за пару. Но ношу обувь обычно долго – до двух лет, а то и больше. А самая дорогая покупка в моей жизни – это, конечно, автомобиль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Продает одежду для сна

– Многие девушки постоянно спрашивали, откуда мои пижамы? Я говорила им, что сама шила, – рассказывает ведущая. – Они просили меня открыть SamaShila Store. Сначала мы не собирались. А потом подумали, что сделаем небольшой магазинчик c пижамами в Instagram.

Кстати, лучший подарок, который вы можете сделать Лесе, – посмотреть сегодня премьеру второго сезона «Le Маршрутки» в 18:00, а также новые выпуски «Хто зверху?» – по четвергам в 19:00 на Новом канале.

Фото – @lesia_nikituk

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