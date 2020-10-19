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Леся Никитюк покажет, как проходят реабилитацию воины АТО

Ведущей «Le Маршрутки» (Новый канал) показали, как лечат душу

Большинство людей ассоциируют Карпаты с зимними горнолыжными развлечениями или походами с палатками. Но есть в украинских горах и другой туризм – грибной. В здешних густых лесах водится много съедобных грибов: маслята, сыроежки, лисички, белые. Поговаривают, можно найти даже дорогущие трюфеля. Свое счастье в грибном туризме попытала и ведущая «Le Маршрутки» Леся Никитюк. А помогал ей местный житель Юрий, который стал для звезды проводником в мир грибов.

– Мужчины неплохо разбирались в грибах, но внешне они не были похожи на грибников, – говорит Леся Никитюк. – Такие крепкие и мужественные. Решила спросить, чем они занимаются. Парни оказались защитниками нашей страны.

В Карпатах, как и на Востоке Украины, мужчины прочесывают «зеленку». Правда, не в поисках растяжек из гранат, а чтобы найти что-то съедобное.

– Эти грибы лечат наши раны, – рассказывают они. – Человек, который приехал с войны, ощущает внутри пустоту, он в депрессии. Некоторые по три месяца сидят в квартире. Поэтому мы создали «Грибную роту» – лагерь для отдыха и реабилитации участников АТО.

Кстати, есть в Карпатах еще одно грибное место, которое спасает жизни. Где – узнаете сегодня, 19 октября, в 18:00 во время премьеры «Le Маршрутки» на Новом канале.

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