Смотрите новогоднее шоу «Кілька пародій» в понедельник, 30 декабря, в 19:00 на Новом канале

«Кілька пародій» - это телевизионный трактир, где заседают Александр Педан и Сергей Притула, а в гости к ним заходят звезды. Но спокойно отдохнуть за чашечкой кофе им не удается, ведь они становятся объектами розыгрышей и пародий. В «Кілька пародій» легко и иронично обыгрывают самые громкие события шоу-бизнеса за этот год. Например, шоу «Королева ночи» Ольги Поляковой, сериал «Крепостная», который буквально разорвал эфир СТБ, или неприязнь ведущей Нового канала Леси Никитюк к блогеру Алексею Дурневу.