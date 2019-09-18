Что делать, когда лето закончилось? Разминка на Improv Live Show

Разминка - классический конкурс в юмористических шоу. С помощью нее юмористы готовятся к «большой игре». И чтобы приглашенные звезды Improv Live Show чувствовали себя свободно в импровизации, мы предложили им сыграть в разминку. От нас - четыре любых вопроса или фразы, от них - смешные ответы. Импровизируют MELOVIN, Василий Вирастюк, Екатерина Кухар, Александр Стоянов. Смотрите онлайн Improv Live Show 2019.

Improv Live Show – это совершенно новый для Украины развлекательный формат, созданный командой студии «Квартал 95». Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту.

Вести шоу, придумывать темы для шуток и «сталкивать лбами» звезд и актеров будет Евгений Кошевой. Именно он решает, о чем будет импровизация, кто в ней примет участие, и когда ее закончить.Веселить гостей и зрителей в зале и по ту сторону экрана будут Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий. Актеры и четыре приглашенные звезды будут подхватывать предложенную ведущим ситуацию или условия игры и раскручивать тему в рамках определенных правил.

Improv Live Show смотрите онлайн