Звездная пара рассказывает свою историю любви. Затем импровизаторы пытаются ее воспроизвести. Если что-то идет не так, их бьют током. Импровизируют Екатерина Кухар, Александр Стоянов, Василий Вирастюк, MELOVIN. Смотрите онлайн 4 выпуск Improv Live Show 2019.

Improv Live Show – это совершенно новый для Украины развлекательный формат, созданный командой студии «Квартал 95». Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту.

Вести шоу, придумывать темы для шуток и «сталкивать лбами» звезд и актеров будет Евгений Кошевой. Именно он решает, о чем будет импровизация, кто в ней примет участие, и когда ее закончить.Веселить гостей и зрителей в зале и по ту сторону экрана будут Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий. Актеры и четыре приглашенные звезды будут подхватывать предложенную ведущим ситуацию или условия игры и раскручивать тему в рамках определенных правил.

Improv Live Show 4 выпуск смотрите онлайн от 19.09.2019