Video: Балетный урок от Екатерины Кухар. Бумеранг. Improv Live Show. Сезон 1. Выпуск 4

Бумеранг с Екатериной Кухар, Александром Стояновым - Импрув шоу 4 выпуск от 19.09.2019
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19 сентября

Балетный урок от Екатерины Кухар. Бумеранг. Improv Live Show. Сезон 1. Выпуск 4

Звезда придумывает несколько цикличных движений, как в приложении Boomerang. Задача импровизаторов - придумать шутки к этим движениям. Импровизируют Екатерина Кухар, Александр Стоянов, Василий Вирастюк, MELOVIN. Смотрите онлайн 4 выпуск Improv Live Show 2019.

Improv Live Show – это совершенно новый для Украины развлекательный формат, созданный командой студии «Квартал 95». Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту.

Вести шоу, придумывать темы для шуток и «сталкивать лбами» звезд и актеров будет Евгений Кошевой. Именно он решает, о чем будет импровизация, кто в ней примет участие, и когда ее закончить.Веселить гостей и зрителей в зале и по ту сторону экрана будут Роман МищеряковВалентин МихиенкоВладимир Шумко и Константин Трембовецкий. Актеры и четыре приглашенные звезды будут подхватывать предложенную ведущим ситуацию или условия игры и раскручивать тему в рамках определенных правил.

Improv Live Show 4 выпуск смотрите онлайн от 19.09.2019

Балетный урок от Екатерины Кухар. Бумеранг. Improv Live Show. Сезон 1. Выпуск 4
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