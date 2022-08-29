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«Я не хочу, чтобы она была моим придатком»: Александр Педан – о дочери-абитуриентке

«Я не хочу, чтобы она была моим придатком»: Александр Педан – о дочери-абитуриентке

Что ведущий Нового канала советует при выборе университета, и куда хотел бы, чтобы поступила его Лера

В течение двух месяцев каждую неделю на YouTube-канале Александра Педана выходили выпуски образовательного тревела «УніверCheck». Свой проект телеведущий вместе с 17-летней дочерью Лерой записали осенью. Они совершили тур по университетам Украины, чтобы помочь Валерии и другим абитуриентам определиться, куда поступать. Проект завершился, НМТ сдали, пора выбирать вуз.

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«Я не хочу, чтобы она была моим придатком»: Александр Педан – о дочери-абитуриентке

– Я не подсказываю дочери, – заявил Александр Педан в YouTube-проекте «Розмова». – Единственное, как отец, говорю ей такое. У меня не было студенческих лет, я тогда занимался КВН. Также не смог поступить в Киев в Карпенко-Карого, потому что родители сказали: «Мы не тянем, поэтому, пожалуйста, Хмельницкий национальный университет». Он возле дома, так что не нужно было думать о жилье. Я там учился, перевелся на бюджет. Для родителей было все супер. Ни в чем их не виню. Третий сын в семье, все понимаю. Но своим детям хочу дать больше возможностей. Мне кажется, так круто учиться в другом городе, так круто иметь студенческую тусу. Мне этого не хватало.

«Я не хочу, чтобы она была моим придатком»: Александр Педан – о дочери-абитуриентке

Посетив 12 университетов в разных уголках нашей страны, дочь ведущего проекта Improv Live Show, новый сезон которого осенью покажет Новый канал, Лера выбрала два фаворита. Больше всего девушке понравились Киево-Могилянская академия и Львовская политехника.

– Я не хочу, чтобы она была придатком Педана. Педан – версия 2.0. Нет! Она Валерия Педан! Она совсем другая. Она офигенная в кадре, у нее классный склад ума, я ее уважаю, я ею горжусь, у нее очень большие перспективы. И я хочу, чтобы у нее была своя полноценная жизнь, – делится телеведущий. – Наверное, я за Львов. Не хочу, чтобы она стала классической «киевлянкой». Это не миф, кстати, я видел многих киевлян, которым доставалось от родителей жилье и так далее. Бывает по-разному, конечно. Но люди должны работать, должны стремиться, ставить цель, достигать ее. Поэтому я хочу, чтобы мой ребенок был самостоятельным. Конечно, во мне борется отец, любящий свою дочь и не желающий отпускать. Но, с другой стороны, я хочу, чтобы у нее была своя жизнь.

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