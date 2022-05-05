Известный юморист провел онлайн-урок физкультуры

Участник Improv Live Show, которое показывает Новый канал, Владимир Шумко присоединился к онлайн-уроку физкультуры от движения Александра Педана Junior

Всеукраинские уроки физкультуры онлайн становятся все популярнее! Их организовывает движение Александра Педана Junior и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Министерства образования и науки Украины. Вместе с лучшими учителями физкультуры и активными учениками из разных уголков нашей страны к утренним зарядкам приобщаются знаменитости! 5 мая вместе с учениками начальной школы спортом занимался юморист, актер «Женского Квартала» и участник Improv Live Show, которое показывает Новый канал, Владимир Шумко.

– Было очень круто и полезно! Я действительно получил удовольствие, – делится Вова. – Хочу передать педагогам большой привет и свое уважение. Они большие молодцы! Сегодня было очень много улыбок. Думаю, если так начинать день, то закончится он непременно точно так же. Я желаю всем чувствовать бодрость в течение дня и проживать много положительных эмоций. Сейчас нужно изо всех сил поддерживать настроение, потому что иначе мы не победим. Помните, смеемся – значит, не сдаемся! Улыбка – это ваша энергетика. Как мы можем зарядить смартфон, так можем своим позитивом зарядить другого человека. И это будет не только хорошее дело для ближнего, но и улучшение настроения для вас самих.

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Поскольку в первое воскресенье мая в Украине традиционно отмечают День матери, сегодняшний урок физкультуры онлайн был посвящен самым родным людям в жизни.

– Хочу передать привет всем матерям. Особенно своей маме и маме моей жены, – говорит Шумко. – А еще сказать деткам, чтобы они слушались своих мамочек. Из моего жизненного опыта – к сожалению, я это понял не в детстве, а немного позже, но факт в том, что мама никогда не хочет ничего плохого. Все, что она делает, это только для того, чтобы ребенку было как можно лучше!

Ссылка на промой эфир урока.