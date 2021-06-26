Ксения Мишина – о разочаровании в Александре Эллерте: «Так некрасиво и неуважительно себя вести…»

В Improv Live Show (шоу показывает Новый канал) победитель «Холостячки» признался, что не хотел целоваться с героиней реалити

Чувства между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом зарождались на глазах у миллионов телезрителей. Первая встреча, первое свидание и первый поцелуй – все как на ладони. Хотя победитель «Холостячки» произвел хорошее первое впечатление на Ксению, дальше его будто подменили. Он очень переживал, что выпил лишнего.

– Вначале, конечно, я разочаровалась. Очень расстроилась, – призналась актриса. – Подумала: ну что это за поведение? Прийти, напиться. Так некрасиво и неуважительно себя вести. Очень ждала Сашу на проекте, он мне так понравился своими картинками в Instagram.

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Но потихоньку разочарование сменялось очарованием. Да так, что первый поцелуй с Эллертом Ксения инициировала сама.

– Я не очень хотел целоваться с ней, – вспомнил Александр. – Потому что не успел побриться. У меня были колючие усы, как у таракана. Понимал, что во время поцелуя ей может быть неприятно.

Своими переживаниями возлюбленные поделились в Improv Live Show в импровизации «История любви». А как этот рассказ смешно обыграли Рома Мищеряков, Вова Шумко, Костя Трембовецкий и Валик Михиенко – смотрите в воскресенье в 23:00 на Новом канале.