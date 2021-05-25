Алена Шоптенко – о худшем свидании в жизни

За кулисами Improv Live Show звезда рассказала, чему ее научили встречания с молодыми людьми

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко наверняка, как и каждая женщина, имеет в своем арсенале свиданий худшее и лучшее. Причиной провала встречи с мужчиной может стать не так сам кавалер, как неудачное планирование и непонимание простых вещей. Вряд ли кому-то понравится бродить по улицам заснеженного города в легком платье несколько часов подряд. Но именно так случилось с Аленой Шоптенко в студенческие годы.

– Мое худшее свидание случилось, когда мне было лет 16-17. Тогда молодой человек очень морозной и снежной зимой пригласил меня на встречу. Я как девушка, которая собиралась на свидание, конечно же, красиво оделась – в платье и выходную обувь. Поскольку на улице было холодно, рассчитывала, что пойдем в какое-то кафе. Но нет! В тот день мы гуляли по Киеву, причем очень долго. Было ужасно холодно! На все мои намеки на то, что можно было бы где-то присесть, погреться, выпить что-то горячее, молодой человек не реагировал. Тогда я поняла, что мне нравятся чуткие и эмпатичные мужчины, – поделилась хореограф.

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Худшее свидание звезды было давно, и оно позади. А вот лучшее могло бы приключиться именно в Improv Live Show, где Алена приняла участие в импровизации «Быстрые свидания». В жизни знаменитость на таких не бывала, но на шоу ей было весело!

– Я никогда не была на быстрых свиданиях. Мне кажется, что это классный фан, правда. Ведь положительно отношусь ко всему, где можно получить удовольствие, посмеяться, вынести какой-то новый опыт и впечатления, – рассказала звезда.

Не пропусти новый выпуск второго сезона Improv Live Show с Аленой Шоптенко сегодня в 20:00 на Новом канале