Участник Improv Live Show – о рождении сына

Звезда Нового канала поделился эмоциями и впечатлениями от совместных родов

Импровизатор Костя Трембовецкий из Improv Live Show не только профессионал своего дела, но и отец 5-летного сына Милана. И, как оказалось, Костя принадлежит к тем современным отцам, которые прошли через партнерские роды. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале «САМИЗДАТ» в новом выпуске «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ ЗЛОЙ ПОДКАСТ».

Рецепт фаршированих бубликів від Олександра Педана

Валік Міхієнко відправив Маші Єфросініній машину майбутнього

Костя Трембовецкий уверен, что мужчина обязательно должен присутствовать при рождении его ребенка. Импровизатор считает, что после этого такой незабываемый момент уже не будет казаться чудесным.

– Я вообще не понимаю, как можно не присутствовать при родах. Женщинам тяжело это переносить, знаю, что просто нельзя не быть рядом в такой момент. Жена со мной прощалась, говорила: «Передай сыну, что я его любила». То есть, настолько ей было больно. Я удивлен, что есть не партнерские роды. Мне кажется, что они не могут быть супервосторженным моментом, потому что это конец супертяжелого периода, это как итог труда. Сам не трудился, но наблюдал. Это было ужасно. Переживал, все видел одним кадром. В конце у тебя не восторг, а какое-то опустошение или умиротворение. Может, у тех родителей, которые не присутствовали на родах, восторг. А когда ты видел, как это произошло, это не чудо, это фуууух… (смеется). Да, безусловно, радостно! Когда ребенок впервые лежит на тебе, приятно ощущать это тепло, просто прекрасное чувство, – поделился Костя Трембовецкий.

Не пропусти второй сезон Improv Live Show с 23 марта в 20:00 на Новом канале