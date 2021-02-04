Звезды Improv Live Show вспомнили свой первый заработок

Саша Педан приторговывал алкоголем, а Валик Михиенко подрабатывал по хозяйству

Кто не мечтает о роскошной жизни, словно со страниц глянца или фото в Instagram? Но счастливчиков, которые родились в семье миллионеров и могут похвастаться большим достатком, единицы. Большинство людей начинают путь к финансовой свободе с подработок. Вот и ведущий и участники Improv Live Show перед тем, как попасть на Новый канал, успели попробовать себя в разных сферах. Саша Педан, Вова Шумко, Валик Михиенко, Рома Мищеряков и Костя Трембовецкий рассказали о своем первом заработке.

Сашу Педана чуть не избили

– Первые деньги я пытался заработать в Хмельницком на базаре, – вспомнил ведущий шоу. – Взял у родителей определенную сумму в долг, чтобы купить ящик пива. Купил и повез торговать на рынке. Нужно было с самого утра ходить и предлагать всем напиток. Но из меня вышел плохой торгаш. Я сам пиво не пью и не знал, что его нужно продавать холодным. Когда находился покупатель, он брал бутылку и говорил: «Тю, так оно теплое». А один заметил, что у пива закончился срок годности. Меня чуть не избили. Так и накрылся этот маленький бизнес.

Валик Михиенко тратил заработок на игры

– Первые деньги заработал дома. Родители мне платили за то, что я мыл посуду, – рассказывает звезда Нового канала – Ставка была такая: 5 копеек за ложку или вилку, 10 копеек за тарелку. Самый доходный был противень – за него платили гривну. На деньги от мытья посуды ходил с друзьями играть в компьютерный клуб, а еще тратил их на всякие сладости.

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Рома Мищеряков скупил все жвачки

– Свои первые деньги получил после продажи чеснока на рынке, – улыбается импровизатор. – Мне было пять лет. Я продал пять головок чеснока. И был богат. Казалось, что могу купить все жвачки в мире. И, конечно, их купил. Все жвачки в мире… на три гривны.

Костя Трембовецкий стал кормильцем

– В этом году исполняется ровно 24 года с того момента, как я заработал свои первые деньги, – говорит юморист. – Тогда я выступал на «елках» в Одессе в роли бычка. Как раз наступил год быка. Весь декабрь и январь я ездил по школам и театрам. Заработал за весь период 500 долларов. На то время вся семья могла жить на них всю зиму. Получается, я стал кормильцем.

Вова Шумко был «заробітчанином»

– Когда мне было 14 лет, торговал в Москве на базаре очками и персиками. Не спрашивайте, как так получилось, долго объяснять, – интригует он. – На заработанные от продаж деньги купил себе мобильный телефон.

Сейчас парни зарабатывают юмором. Оценить их шутки вы сможете с 23 марта в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.