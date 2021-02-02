Александр Педан рассказал, кем планирует стать его дочь

Звезда Нового канала приоткрыл завесу будущего Леры

Ведущий Improv Live Show Александр Педан гордится своими замечательными дружескими отношениями с дочерью-подростком Лерой. Вместе они ведут ТікТок и могут общаться на любые темы. Поэтому неудивительно, что и о будущей профессии дочери тоже могут поговорить откровенно.

– Чем ближе Лера @pedanlera к вступлению в универ, тем чаще мы обсуждаем тему будущей профессии. Она решает этот вопрос не спеша, «на изи». Лера имеет математический склад ума, ей легко даются задачи, она быстро считает и получает высокие баллы по точным наукам. Вместе с тем дочь очень творческая, интересуется дизайном, маркетингом. Недавно прошла специализированные курсы, овладела Photoshop и Illustrator. Но Лера еще не уверена, хочет ли связать жизнь с этим направлением, – поделился ведущий Improv Live Show.

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Как считает Александр Педан, дети должны сами определяться со своей будущей профессией, без давления родителей. Единственное, чего хочет Саша как папа, это чтобы Лера получила классное образование и нашла любимое занятие. На собственном опыте ведущий знает, что классно работать не ради денег, а в кайф.

Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show 23 марта в 20:00 на Новом канале.