Александр Педан вспомнил первую серьезную работу: «Буду жалеть всю жизнь»

Ведущий Improv Live Show (Новый канал) рассказал, кто подтолкнул его переехать в столицу

Саша Педан не сразу стал телезвездой Нового канала. К своему успеху он шел довольно бурно, и даже успел поработать в разных сферах. Свои первые деньги заработал, продавая слабоалкогольные напитки. За это его даже чуть не избили. Затем был КВН, а дальше – первая серьезная работа.

– Решил пойти поработать по своей экономической специальности, – вспоминает ведущий. – И стал начальником рекламного отдела сети салонов мобильной связи. Это было смешно, потому что вроде и был начальником, но в отделе работал только я. Имел собственный кабинет. Чтобы вы понимали, кроме меня, он был только у директора и главбуха. Также выбил себе мощный компьютер, на котором делал разные графические штуки. В общем, был модным.

На работе Педан креативил по полной.

– Разрабатывал рекламные кампании, работал с дизайнерами, придумывал ролики, которые сам начитывал на радио. Проработал там год и понял, что сидеть в офисе – не мое, – признается он. – Хотя работа была творческая, имел свободный график, ездил на разные концерты, и уважение от шефа было. Еще и зарплата клевая! Однако получил предложение поехать в Киев на Comedy.

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Кстати, Саша колебался относительно работы в юмористическом шоу.

– Посоветовался с женой и решил, что стоит попробовать, – улыбнулся он. – Благодарен Инне, которая подтолкнула меня и сказала, что буду жалеть всю жизнь, если не сделаю этого. И, как видите, мы не прогадали.

Ведь теперь Сашу можно будет снова увидеть в юмористической программе. Он стал ведущим Improv Live Show и вместе с четверкой постоянных участников готов дарить зрителям хорошее настроение.