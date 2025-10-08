Инна Приходько рассказала о роли, которой гордится и о которых мечтает

Во время съемок квиз-шоу «Хто знає?» (Новый канал) Инна Приходько рассказала о роли мечты

У каждого актера есть роли, которыми они особенно гордятся. К сожалению, есть и такие, за которые стыдно. Правда, они почти никогда не комментируются. Также каждый точно выделяет для себя наиболее необычную роль, которую воплотил. Об этом рассказала за кулисами проекта «Хто знає?», который покажет осенью Новый канал, актриса Инна Приходько.

– Недавно я снималась в военной драме, где играла беременную на девятом месяце 40-летнюю женщину. Эта роль была для меня интересной и сложной одновременно. Такого я раньше не играла. Да и вообще необычное такое амплуа, поэтому запомнилось, – делится Инна.

Воплощая преимущественно комедийные роли, актриса лелеет большую мечту.

– Я бы хотела сыграть в историческом фильме, – говорит Инна. – Эталона в этом жанре у меня нет. Потому что у нас историческое кино снимают нечасто, если так вспомнить. Возможно, примером может служить «Кріпосна». Хотя всегда есть возможность сыграть что-нибудь интересное в театре, но хочется и в кино тоже. А интересных киноролей действительно немного, поэтому такая мечта есть у многих артистов.

Актриса даже выбрала для себя героиню! Говорит, что продюсерам следует присмотреться. Потому что героиня мечты очень похожа на нее визуально.

– Недавно любимый меня так сфотографировал, что я увидела сходство с Лесей Украинкой. Очень большое сходство! Вот посмотрите сами, – показывая фотографию, говорит Приходько. – И я подумала: прикольно было бы сыграть именно Лесю Украинку. Может быть, в биографической ленте о ней. Или воплотить роль в сборном фильме о писателях тех времен.

