С кем из украинских звезд дружит Андрей Черепущак: подробности

Ведущий реалити Нового канала об отношениях свекровей и невесток, известный как Галицька Діва, стал участником нового выпуска шоу «Хто знає?» и рассказал, существует ли дружба в украинском шоу-бизнесе

С кем тесно общается Андрей Черепущак

Можно ли найти настоящую дружбу там, где слава переплетается с конкуренцией и амбициями? Ведущий Нового канала Андрей Черепущак убежден, что да. Он доказывает это собственным примером, ведь в его жизни есть люди, с которыми можно не только обсуждать рабочие моменты, но и пить кофе, переписываться по ночам и обращаться за советами. Главное для Андрея – чтобы друзья оставались простыми и искренними, именно таких он ценит больше всего.

– В украинском шоу-бизнесе есть классные люди, с которыми интересно, и они отличные профессионалы. Вне работы я могу встретиться на кофе с Марией Ефросининой. Мы, кстати, часто обмениваемся голосовыми в Telegram, я прошу у нее советов, и она мне их дает. Это ценные советы, за что ей очень благодарен. Еще могу встретиться с Ярославой Гресь, с Лерой Мандзюк, – говорит Андрей Черепущак. – Общаюсь с ведущей «Хто знає?» Дашей Астафьевой, мы познакомились с ней именно на съемках (улыбается). Она замечательный человек, прекрасный, добрый. С Дашей можем переписываться в Instagram. Она такая своя, всегда рад ее видеть.

Андрей признается, что ему комфортнее среди людей, которые остаются собой и не играют роли, именно поэтому он легко находит общий язык с Николасом Кармой.

– С Николасом Кармой я очень хорошо общаюсь. Он может позвонить мне в час ночи и что-то спросить, – смеется Андрей Черепущак. – Сначала всегда пишет: «Спишь?» А я отвечаю: «Нет». Он обещает: «Я на пять минут». И уже знаю, что это будет 55 минут (смеется). В последний раз мы говорили, наверное, больше часа. Николас Карма очень искренний, и мы с ним схожи: оба из села, простые, мамы всегда были на заработках за границей, у нас похожие судьбы. Поэтому мне такие люди интересны. Все, что связано с устрицами, майбахами, крутыми тусовками и вечеринками гендер-пати – мальчик или девочка с салютами (смеется) – это прикольно, но каждый выбирает свой путь. У меня нет таких в тусовке. Мои люди простые, спокойные, взвешенные, но классные по-своему.

Смотрите «Хто знає?» с ведущей Дашей Астафьевой, капитанами Владимиром Дантесом и Фимой Константиновским каждый вторник в 20:00 на Новом канале! Сегодня, 23 сентября, к командам присоединятся ведущие Нового канала Андрей Черепущак и Катя Олос. Кто победит на этот раз?